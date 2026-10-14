Reinaldo Teixeira considera que futebol profissional "vive bons dias"

“O futebol profissional vive bons dias, por muito que digamos que não”, afirmou o dirigente, durante a cerimónia de abertura da feira da indústria do futebol e do desporto, na Arena Liga Portugal.



Para sustentar essa avaliação, Reinaldo Teixeira apontou os mais de 4,5 milhões de espetadores nos estádios na época passada e referiu que, na atual temporada, já foi ultrapassado um milhão de adeptos nos recintos, além de 11,5 milhões de espetadores pela televisão.



“É mérito das sociedades desportivas”, salientou, considerando que nem sempre é reconhecido o esforço destas entidades na organização dos jogos.



O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional destacou igualmente a dimensão económica da atividade, indicando que o futebol profissional contribui com mais de 900 milhões de euros para o Produto Interno Bruto (PIB), paga mais de 300 milhões de euros em impostos e emprega mais de 6.000 trabalhadores.



“É importante que saibamos que o futebol é bonito, é transversal, gera emoções e paixões e tem peso marcante na economia”, afirmou.



Na abertura da Expofut, o dirigente valorizou a presença de empresas nacionais e internacionais e de jovens entre os expositores, anunciando mais de 120 reuniões entre fornecedores e clientes agendadas para hoje.



O administrador da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Paulo Rios, defendeu também o reconhecimento do futebol enquanto indústria, recordando ter sustentado, há cerca de uma década, no parlamento, que os representantes do setor deveriam ser recebidos na comissão de Economia.



“Tinham de começar a vender-se como indústria da economia. E hoje aqui estamos”, observou.



O secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, encerrou a cerimónia, destacando o contributo da iniciativa para o desenvolvimento do desporto e do país.



“O prestígio dentro de campo deve ser acompanhado pela criação de valor fora dele. O futebol é um setor com expressão económica relevante, estimula a inovação e abre oportunidades em áreas muito diversas”, afirmou.



O governante anunciou ainda para esta tarde, em Lisboa, a apresentação de um estudo de mapeamento de oportunidades estratégicas na área do desporto.



A primeira edição da Expofut, promovida pela Liga Portugal, decorre até quinta-feira, na Arena Liga Portugal, no Porto, reunindo empresas, fornecedores e profissionais da indústria do futebol e do desporto.



