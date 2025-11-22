Reinaldo Teixeira diz que Liga sabe qual é o seu papel e desvaloriza ausência de reunião na FPF

“A Liga não ficou de fora, aliás, a Liga sabe bem qual é o seu papel. A Liga, e eu, enquanto presidente da Liga, represento todos os presidentes das sociedades desportivas”, referiu Reinaldo Teixeira aos jornalistas, em Olhão, à margem do lançamento do livro “Manuel Cajuda - o (des)Treinador”.



O presidente da Liga de clubes disse ter sido informado pelos clubes que se reuniram com o presidente da FPF, Pedro Proença, que esse encontro seria “sobre promessas que foram feitas e diálogos que tiveram ao longo da campanha [eleitoral] para a federação”.



“Os temas que foram tratados foram conversas que aconteceram ao longo dessa campanha para a federação”, acrescentou.



A reunião entre o presidente da FPF e os líderes de Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga concluiu que devem ser estabelecidos critérios rigorosos para as receitas das apostas desportivas.



Em comunicado, o organismo que rege o futebol nacional deu conta do encontro, na sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, entre Pedro Proença e os presidentes dos quatro clubes, casos de Rui Costa, André Villas-Boas, Frederico Varandas e António Salvador.



“No encontro foi abordado o atual momento do futebol português e debatidos diversos temas relacionados com o futuro da indústria, nomeadamente com a sustentabilidade das sociedades desportivas do futebol profissional, com foco na distribuição das receitas provenientes das apostas desportivas e em particular as verbas referentes às apostas em ligas internacionais”, lê-se no referido comunicado.



Rejeitando uma eventual “especulação” sobre o assunto, Reinaldo Teixeira reforçou hoje que “o presidente da Liga representa todos os clubes, as 33 sociedades desportivas, e por isso não ficou de fora, estará sempre dentro daquilo que for o bem para o futebol”.



“E com uma preocupação: a Liga não se intromete naquilo em que não tem de se intrometer. A Liga representa o futebol profissional e fará de tudo para promover o futebol de uma forma natural e transparente”, prosseguiu.



Sobre a cimeira de presidentes dos clubes marcada para 04 de dezembro, no Porto, e anunciada também na sexta-feira pela Liga, Reinaldo Teixeira considerou tratar-se de uma reunião “natural”.



“Nós fazemos reuniões semestrais, as chamadas cimeiras de presidentes. Não digo que será um balanço dos sete meses de presidência, mas vamos conversar sobre os temas em cima da mesa”, adiantou, estando em causa os direitos televisivos, os quadros competitivos e as infraestruturas.