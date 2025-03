Reinaldo Teixeira diz ter apoio de "mais de metade" dos clubes na candidatura à LPFP

"Não vou particularizar, mas temos várias subscrições [de apoio], claramente mais de metade das sociedades desportivas. Têm-me abordado e incentivado para estar nesta luta desde o início", disse o candidato, no final da apresentação do seu projeto, na sede da LPFP.

Segundo fonte da candidatura de Reinaldo Teixeira, estiveram presentes na cerimónia representantes de Benfica, Sporting, Vitória de Guimarães, Boavista, Casa Pia, Nacional, Estrela da Amadora, Famalicão, Moreirense e Farense, do principal escalão.

Da II Liga, estiveram representados Oliveirense, União de Leiria, Leixões, Vizela, Penafiel, Académico Viseu, Tondela, Torreense e Felgueiras.

Reinado Teixeira não quis particularizar se tem o apoio dos três maiores clubes portugueses, considerando que para estar nas competições profissionais "todos os clubes têm de ser `grandes`".

"Estou autorizado a divulgar esses apoios, mas será mais correto serem os clubes dizê-lo. Tenho muita gratidão a todos", completou.

Ainda no âmbito dos apoios, o candidato disse contar com a colaboração de Pedro Proença, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a quem pretende suceder na liderança da LPFP.

"Conto com o apoio de Pedro Proença e da FPF. Trabalhei de forma próxima com Pedro Proença, na LPFP, durante 10 anos e vamos em conjunto construir um novo tempo para o nosso futebol, que queremos que seja cada dia melhor", afirmou.

O gestor e empresário algarvio, de 61 anos, e presidente da Associação de Futebol do Algarve, abordou ainda a existência de mais candidatos, nomeadamente o já confirmado José Mendes, atual presidente da Assembleia Geral da Liga, que já anunciou que irá concorrer a este sufrágio.

"Neste percurso já surgiram seis candidatos. Neste momento, estamos dois e, como sempre disse, respeitarei qualquer candidato que surja. Cabe-nos falar de valores, ideias e compromissos com todos", afirmou.

Ainda assim, o durante o seu discurso, Reinaldo Teixeira disse que não iria compactuar com "expedientes como os que marcaram o arranque deste processo eleitoral", clarificando a ideia numa intervenção posterior.

"As datas para o ato eleitoral foram além daquilo que as sociedades desportivas entendiam. Compete à assembleia-geral honrar os estatutos. Na minha opinião, e de várias sociedades desportivas, esses prazos não foram compridos, o que lamentamos", disse sobre o sufrágio que ficou marcado para 11 de abril.

Na apresentação das ideias mestras do seu projeto para a LFPF, e perante uma plateia de 400 pessoas, Reinaldo Teixeira assumiu o compromisso de liderar um "tempo novo", assente em diálogo, credibilidade e crescimento sustentado do futebol profissional em Portugal.

"Proponho para a Liga e para as sociedades desportivas um tempo novo. Um tempo de diálogo, de equipa, de trabalho e de profissionalismo, de credibilidade e de compromisso. Um tempo que encha os estádios, e faça regressar as famílias às bancadas", disse.

Durante o discurso, Reinaldo Teixeira repetiu a palavra "internacionalização", lembrando que essa é uma premissa que dá continuidade no Plano Estratégico 2023-2027 traçado pela anterior direção.

"O Plano Estratégico consagra as nossas prioridades, mas temos que ter mais ambição e olhar mais além, na qualidade do espetáculo, na melhoria das transmissões televisivas, na internacionalização, num marketing mais agressivo, numa nova estratégia de conteúdos, numa nova capacidade de gerar serviços, dinheiro e investimento para as sociedades desportivas", afirmou.

Reinaldo Teixeira disse, ainda, que pretende "reduzir custos, aumentar receitas, e garantir às sociedades desportivas uma justa distribuição das verbas das apostas", prometendo ser reivindicativo em pontos chave.

"Chegou o tempo de impormos capacidade de reivindicação, que nos permita acabar com a injustiça fiscal, com a injustiça do IVA e dos seguros, com a injustiça de uma Lei que não está à altura da nossa missão social", completou.

Na equipa composta por Reinaldo Teixeira para direção executiva destacam-se André Mosqueira do Amaral, que ficará responsável pela centralização e internacionalização, Sónia Costa Cunha, que assumirá a direção financeira, ou Bernardo Azevedo, responsável pela área comercial e `sponsoring`.

As eleições para presidência a LPFP, para um mandato intercalar de 2025-2027, acontecem em 11 de abril, e além de Reinaldo Texieria, também José Mendes já manifestou a intenção de apresentar uma candidatura.