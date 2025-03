Reinaldo Teixeira é candidato à liderança da Liga de clubes

“Na sequência das robustas manifestações de apoio que temos vindo a receber ao longo dos últimos meses, em particular, das Sociedades Desportivas que compõem as duas ligas do nosso futebol profissional, é tempo de apresentarmos a nossa candidatura à Liga Portugal, num projeto que valoriza o legado de união construído entre os clubes e promove uma capacidade de resposta aos grandes dossiers e desafios comuns”, afirma Reinaldo Teixeira, citado no comunicado.



A apresentação oficial da candidatura está agendada para o dia 17 de março, pelas 11:30, no auditório da Arena Liga Portugal, no Porto.



“Quero agradecer à Liga Portugal e, em particular, à presidente Helena Pires, a oportunidade de apresentação da candidatura na Liga Portugal Arena, a casa por excelência dos clubes e do futebol profissional”, acrescenta.



Reinaldo Teixeira está na Associação de Futebol do Algarve há mais de 20 anos, organismo a que preside desde 2019. Foi nomeado, em 2015, coordenador dos delegados e avaliadores da Liga de clubes, depois de ter exercido, durante 20 anos, o cargo de delegado nessa estrutura.



Desempenha também funções enquanto membro do conselho consultivo no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).



O gestor, de 61 anos, natural de Salir, no concelho de Loulé, construiu a partir de 1983 um grupo empresarial que integra 42 empresas e mais de 700 colaboradores.



As eleições para a sucessão de Pedro Proença, atual líder da Federação Portuguesa de Futebol, para o remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27 na presidência da LPFP estão marcadas para o dia 11 de abril, num ato eleitoral que vai decorrer entre as 10:00 e as 13:00, no auditório da Arena Liga Portugal, no Porto.



O prazo para a entrega de candidaturas decorre até ao dia 04 de abril, com Júlio Mendes, antigo presidente do Vitória de Guimarães, a ser apontado também como candidato às eleições, num organismo que está a ser liderado de forma transitória por Helena Pires, que exercia funções de diretora executiva no organismo.