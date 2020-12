`Rejuvenescidos` Estrela e Farense revivem duelo de `primeira` na Taça de Portugal

A partida em atraso da terceira eliminatória da Taça de Portugal vai proporcionar uma reedição da final da prova ‘rainha' de 1990, que foi ganha pelos amadorenses, ainda que tenha sido preciso um jogo de desempate (2-0), depois do 1-1 registado na primeira partida.

O último jogo entre Estrela e Farense remonta à época 2002/03, quando ambos estavam na II Liga, precisamente a primeira de 18 seguidas em que os algarvios disputaram um dos escalões inferiores, após a despromoção da I Liga, em 2001/02.

A formação de Faro começou o seu declínio nesse mesmo ano, caindo à II Divisão e, posteriormente, aos distritais, de onde apenas começou a escalar no início desta década, em 2013, com o regresso à II Liga, ainda que, pouco depois, tenha passado dois anos no terceiro escalão, entre 2016 e 2018.Após uma temporada de consolidação na II Liga (2018/19), o Farense celebrou, na época transata, o regresso aos principais palcos do futebol nacional e voltou a colocar Faro no mapa da I Liga, na qual está a participar pela 24.ª vez na sua história.Ainda à procura do seu espaço no Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol nacional, o renovado Estrela da Amadora tenta seguir os mesmos passos do Farense, depois de anos de declínio e incerteza, que, em 2011, levaram mesmo à extinção do emblema fundado em 1932.Sem futebol sénior durante oito anos, o ‘desaparecido' Clube de Futebol Estrela da Amadora, que contava 16 presenças na I Liga (a última em 2008/09), deu lugar ao Clube Desportivo Estrela, que, em 2018, recorreu a treinos de captação para formar um plantel e começou a disputar as competições distritais.Contudo, em julho deste ano, foi aprovada a fusão entre os amadorenses e o Club Sintra Football, que permitiu ao recém-criado Club Football Estrela da Amadora ocupar a vaga dos sintrenses na série G do Campeonato de Portugal - a qual lidera, em igualdade com o Sporting B - e, assim, dar mais um passo no caminho para o topo.

Se o Estádio São Luís, em Faro, já recuperou os jogos de ‘primeira', o José Gomes, na Amadora, vai acolher, na quinta-feira (14:30), um embate entre históricos, na esperança de voltar a ser um recinto da elite nacional a curto prazo.







João Alves assume coração ‘tricolor’ na eliminatória entre Estrela e Farense

Estrela da Amadora e Farense reeditam, na quinta-feira, a final da Taça de Portugal de há 30 anos, conquistada pelos lisboetas, sob o comando de João Alves, que não tem dúvidas em assumir o coração ‘tricolor’ nesta eliminatória.



“Claro que vou torcer pelo Estrela da Amadora, como é óbvio. Não tem nada que saber”, disparou o treinador quando questionado pela agência Lusa sobre se tinha uma preferência quanto ao vencedor do embate entre os dois ‘renascidos’ históricos do futebol português que, curiosamente, já ambos foram orientados pelo ‘luvas pretas’.

Tanto os lisboetas como os algarvios fizeram o ‘caminho das pedras’ depois dessa final, de 1989/90, e tiveram de reescrever a sua história, nos últimos anos, a partir dos campeonatos distritais, mas voltam agora a ter “a possibilidade de reviver momentos que ficaram para a eternidade.

Na quinta-feira feira cruzam-se em posição inversa à da final de 27 de maio e finalíssima de 03 de junho de 1990, ou seja, desta vez são os algarvios que estão na I Liga e o conjunto da Amadora num escalão inferior (Campeonato de Portugal), mas João Alves não tem dúvidas que ambos os clubes voltarão brevemente a encontrar-se na divisão principal.



“Acredito, sim senhor! Acredito, até porque conheço as pessoas que estão à frente, sei que há capacidade tanto num lado como no outro. Neste momento, o Farense é um clube estável em termos económicos, onde se nota uma grande gestão, e o Estrela da Amadora exatamente a mesma coisa”, justificou o treinador.



João Alves fez questão de distinguir os dirigentes que lideram o emblema algarvio atualmente dos que marcaram a sua passagem por Faro, em 1999/2000, frisando que “neste momento tem gente com uma dignidade e uma estrutura totalmente diferentes”.



“Embora tenha treinado os dois clubes”, João Alves frisa que “foram situações muito diferentes”, recordando que levou o Estrela da Amadora às competições europeias e, dois anos depois, foi ‘resgatá-lo’ ao escalão secundário, antes de voltar pela última vez, em 2002/03, para voltar a conduzir o clube ao escalão principal.



“De maneira que é um clube que está muito ligado a mim, fui eu também que fiz a história do Estrela da Amadora na I Liga. A primeira época foi toda sob o meu comando e no ano a seguir ganhámos a Taça de Portugal. Portanto, é um clube que eu estou muito ligado e ele e ele a mim”, frisou.



O Estrela recebe na quinta-feira o Farense, na Reboleira, em encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, pouco mais de 30 anos depois de os dois clubes se terem defrontado na final da competição, no Jamor.



Em 1990, os ‘tricolores’ conquistaram o troféu ao derrotar os algarvios por 2-0, na finalíssima disputada em 03 de junho, uma semana após o empate 1-1 na final frente ao clube que, então, militava no segundo escalão competitivo nacional.