Renan Ribeiro defende baliza do E. Amadora

“O Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o guarda-redes Renan Ribeiro, que reforçará o plantel para a época 2025/2026”, escreveu o conjunto da Reboleira, através de um comunicado publicado no seu sítio oficial na internet.



Aos 35 anos, o experiente guarda-redes volta a Portugal após as experiências nos norte-americanos do Hartford Athletic e nos sauditas do Al-Ahli Jeddah, tendo no seu currículo uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, conquistadas no Sporting.



Em quatro temporadas vinculado aos "leões", a primeira cedido pelo Estoril Praia, Renan Ribeiro totalizou 56 jogos, não tendo somado minutos nas duas derradeiras épocas, depois de um primeiro ano em Portugal na Amoreira, tendo disputado 17 encontros.



“Estou muito feliz por estar aqui. Garanto-vos que têm mais um guerreiro para vos ajudar”, afirmou Renan Ribeiro, em declarações aos canais oficiais dos tricolores.



Com formação no Botafogo-SP e no Atlético Mineiro, foi nos segundos que iniciou a carreira a nível sénior, tendo ainda jogado pelo São Paulo, antes de sair do Brasil.



Renan Ribeiro tornou-se a quarta contratação anunciada pelo clube amadorense para 2025/26, após o guarda-redes Diogo Pinto (ex-Sporting) e os defesas Sidny Cabral (ex-FC Viktoria Colónia, da Alemanha) e Ni Rodrigues (ex-Vitória de Guimarães).