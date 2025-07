Renan Santana é reforço do Famalicão

O jogador de 20 anos chega proveniente do Atlético Mineiro, após um percurso de formação que incluiu passagens por Portuguesa, Santos e Ibrachina, antes de se fixar no emblema de Belo Horizonte em 2022.



No clube mineiro, destacou-se pelas qualidades dentro e fora do campo, tendo sido nomeado capitão nas equipas de sub-17 e sub-20, estatuto com que ajudou o Atlético a sagrar-se vice-campeão estadual nos respetivos escalões.



A evolução valeu-lhe a promoção à equipa principal, pela qual se estreou e conquistou o Campeonato Mineiro. Agora, chega ao futebol europeu ao serviço do Famalicão.



“Estou bastante motivado para iniciar este novo desafio. Sei que irei representar um clube formador, que gosta de apresentar um futebol de qualidade e que potencia as qualidades dos jogadores”, referiu Renan Santana, que revelou ter recolhido informações sobre o campeonato português junto do compatriota Otávio.



O defesa descreve-se como um jogador com “boa capacidade física e qualidade na saída de bola”, destacando ainda a “dedicação, esforço e capacidade comunicativa”, traços que o acompanharam no trajeto como capitão nas camadas jovens.