Renato Sanches termina empréstimo e deixa o Benfica

"Formado no Sport Lisboa e Benfica, Renato Sanches regressou a casa em agosto de 2024, cedido, por empréstimo de um ano, pelos franceses do PSG. Ao longo da época 2024/25, o médio `made in` Benfica participou em 21 jogos e marcou 1 golo, tendo tido um contributo relevante na 8.ª Taça da Liga conquistada pelo Clube. O SL Benfica deseja as maiores felicidades a Renato Sanches. Obrigado", publicou o clube da Luz, no seu site oficial.

A época de Renato Sanches, de 27 anos, ficou marcada por quatro lesões musculares, que o impediram de fazer mais do que duas dezenas de partidas, cinco das quais como titular, marcando um golo, no Mundial de clubes, diante do Auckland City (6-0), em 20 de junho.

O último encontro do médio pelos `encarnados` foi na vitória frente ao Bayern Munique (1-0), na mesma competição que decorre nos Estados Unidos, sendo que os problemas físicos afastaram-no do duelo com o Chelsea, dias depois, que ditou a eliminação das `águias`, com uma derrota por 4-1.

Renato Sanches regressa agora ao Paris Saint-Germain, ao fim de uma época de cedência ao Benfica, replicando o que tinha sucedido recentemente com o alemão Julian Draxler e o espanhol Juan Bernat, que pouco impacto tiveram na Luz, igualmente face a problemas físicos.

Contratualmente ligado aos parisienses até 2027, Sanches fez toda a formação no Benfica, do qual saiu para o Bayern Munique, em 2016, por 35 milhões de euros.

Conta ainda com passagens por Swansea City, Lille e Roma, neste último igualmente cedido pelo PSG.