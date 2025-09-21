Resende elimina Feirense e segue para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

Zé Mota marcou o único golo, na sequência de um canto, e destacou-se como a figura do encontro, confirmando o Resende como uma das surpresas da prova.



A tarde solarenga e uma vista deslumbrante para o Douro só ficaram prejudicadas pelo sintético de Fornelos, recinto elevado e aberto, exposto ao vento.



Os locais souberam desde início capitalizar as condições a que estão mais habituados, perante um Feirense com evidentes dificuldades de adaptação.



O Resende podia até ter marcado logo aos seis minutos, na sequência do primeiro canto, mas o desvio de Diogo Faria saiu ligeiramente ao lado da baliza de Diego, um dos oito jogadores lançados por Ricardo Costa em relação ao último jogo oficial.



O Feirense demorou a ajustar-se, mas quando conseguiu trocar a bola de forma mais prolongada criou perigo. Basit, por duas vezes aos 36 minutos, e depois Robinho e Arriba, aos 38, ficaram perto do golo.



Com o vento pelas costas no segundo tempo, o Resende voltou a ganhar protagonismo, com Ema, aos 64 minutos, a protagonizar um dos momentos do jogo, num remate em jeito que acertou no ‘ferro’ da baliza de Diego.



Respondeu o Feirense por Nile John, aos 79 minutos, aproveitando uma bola solta à entrada da área, mas o remate foi travado numa enorme intervenção de Kevinn.



O jogo parecia encaminhar-se para prolongamento, mas perto do fim, ao segundo canto a seu favor no segundo tempo, Zé Mota surgiu solto ao segundo poste e resolveu a eliminatória.



