Responsáveis "tremendamente satisfeitos" com desempenho dos árbitros na Liga

O Diretor Técnico Nacional de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), João Ferreira, declarou esta sexta-feira que os responsáveis federativos estão “tremendamente satisfeitos” com os árbitros das competições profissionais de futebol, cuja ação avaliou como “fantástica”.



“A avaliação feita ao trabalho efetuado nestas primeiras semanas de temporada oficial até à paragem [para seleções] é muito positiva e a forma como os árbitros se têm aplicado é fantástica. Estamos tremendamente satisfeitos com o seu desempenho e os números ilustram-no”, afirmou João Ferreira, após uma ação de formação para jornalistas, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



João Ferreira sustentou estes elogios nos números apresentados pela FPF na sessão, que, numa comparação com o mesmo período relativo à época transata (sete jornadas decorridas), aumentou em cerca de cinco minutos o tempo útil de jogo das partidas válidas pela I Liga portuguesa de futebol (de 52,56 para 57,44 minutos por partida), um registo, indica o dirigente, "perto do que se verifica na Liga dos Campeões".



Também se verifica uma diminuição acentuada no número de faltas (menos 14%, de 1.816 para 1.569) e cartões exibidos pelas equipas de arbitragem (menos 22%, de 342 para 268), assim como um número de revisões de videoarbitragem (menos 41%, de 27 para 16, menor tempo de espera na análise (de 2,12 para 1,59 minutos) e um considerável acerto, superior a 97% (97,6%).



A ação de formação organizada pela FPF durou pouco mais de duas horas e teve como intuito abordar as alterações às leis de jogo para a época 2026/27 e as orientações dadas aos árbitros, permitindo esclarecer dúvidas sobre cada uma delas com exemplos de casos práticos, recorrendo à exibição de jogadas decorridas em competições profissionais de futebol como o Mundial2026, o Euro2016, na Liga dos Campeões e nos campeonatos inglês e alemão.



No final, a FPF promoveu uma visita às renovadas instalações do centro de operações dos videoárbitros (VAR), numa visita guiada por Bruno Marques, coordenador de tecnologia de arbitragem.



A Cidade do Futebol conta agora com 12 espaços supervisionados por uma sala de observação e uma ‘master room’ que permite aceder, em simultâneo, aos conteúdos exibidos em cada um destes locais.