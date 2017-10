Restelo no Lusitano de Évora frente ao FC Porto

04 Out, 2017, 21:27 / atualizado em 04 Out, 2017, 21:28 | Futebol Nacional

Uma fonte da administração da SAD do Lusitano de Évora disse hoje à Lusa que o encontro está marcado para sexta-feira, dia 13 deste mês, às 20:15, no estádio do Belenenses, por falta de condições do recinto do emblema eborense.



Segundo a mesma fonte, o Campo Estrela, 'casa' do Lusitano de Évora, não passou na vistoria efetuada esta semana pelas autoridades competentes, não podendo ser utilizado para o duelo entre o clube dos distritais de Évora e o líder da I Liga.



Num comunicado anteriormente publicado nas redes sociais, o Lusitano referiu que não havia "tempo útil para garantir as condições" para a realização do jogo em Évora.



O Lusitano Ginásio Clube, que já competiu no principal escalão do futebol nacional, nas décadas de 1950 e 1960, está atualmente nos distritais da Associação de Futebol de Évora.



O emblema alentejano chegou à terceira ronda da Taça após vencer o Vasco da Gama da Vidigueira (3-1), entretanto repescado para a prova, e o Pêro Pinheiro (4-1).