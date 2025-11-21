Reunião na FPF conclui necessidade de critérios para distribuição de receitas das apostas

A reunião entre o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e os líderes de Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga concluiu esta sexta-feira que devem ser estabelecidos critérios rigorosos para as receitas das apostas desportivas.