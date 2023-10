Reviravolta do Paços de Ferreira quebra ciclo de dois meses sem derrotas do Torreense

Welthon adiantou o emblema da casa, aos 19, mas os tentos de Erick Ferigra, aos 29, e de Matchoi, aos 72, selaram o triunfo dos 'pacenses', que, com este resultado, arrecadaram o segundo triunfo consecutivo no campeonato, subindo ao oitavo posto, com 10 pontos, menos dois do que a formação de Torres Vedras, que não perdia desde 16 de agosto, quando sofreu um desaire no reduto do Santa Clara, na primeira jornada da competição.



Aldair Neves, aos 16, deu o primeiro sinal de perigo numa incursão à área contrária, todavia, foram os ‘azuis-grená’ a adiantarem-se no marcador.



Aos 19, Welthon ganhou um ressalto à entrada da área, quando estava cercado por vários defesas, e, de pé esquerdo, inaugurou o marcador com um remate potente junto ao poste esquerdo da baliza defendida por Marafona.



Com o golo sofrido, o Paços de Ferreira foi em busca do empate, o que conseguiu, aos 30, por intermédio do defesa Erick Ferigra, num lance em que foi assistido por Aldair Neves.



Na etapa complementar, foi a equipa comandada por Rui Ferreira a entrar melhor, contrastando com a superioridade 'pacense' da primeira parte, no entanto, foram os forasteiros a fazer a festa.



Aos 72, a reviravolta foi consumada por Matchoi, num lance em que o médio ‘disparou’ forte à entrada da área.



O Torreense ainda tentou reentrar na discussão do resultado nos instantes finais, mas a formação da ‘capital do Móvel’, experiente, soube segurar o resultado, levando três importantes pontos na ‘bagagem’.



Já o Torreense vê interrompido um bom arranque de campeonato, em que, depois da derrota na ronda inaugural, somou três triunfos e três empates em seis rondas.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Paços de Ferreira, 1-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Welthon, 19 minutos.



1-1, Erick Ferigra, 29.



1-2, Matchoi, 72.















Equipas:



- Torreense: Vágner, Joãozinho, João Afonso (André Rodrigues, 61), Marvin Elimbi, Keffel Resende, David Tavares (Juan Balanta, 61), Neneco Renteria (Benny, 79), Nuno Campos, Pipe Gomez (Patrick Fernandes, 73), Jorge Correa (Carnejy Antoine, 46) e Welthon.



(Suplentes: Carlos Henriques, Benny, Carnejy Antoine, Simãozinho, Cristian Tassano, André Rodrigues, Patrick Fernandes, Juan Balanta e Sebastian Guzmán).



Treinador: Rui Ferreira.



- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair Neves, Erick Ferigra, Pedro Ganchas, Antunes, Luiz Carlos, Gorby (Uilton Silva, 90), Matchoi (Marcos Paulo, 79), Luís Bastos (Brian Cipenga, 79), Costinha (Miguel Moreno, 64) e Rui Fonte (Welton Júnior, 90).



(Suplentes: Jeimes Menezes, Ícaro Silva, Miguel Moreno, Welton Júnior, Uilton Silva, Simão Rocha, Marcos Paulo, Tiago Ribeiro e Brian Cipenga).



Treinador: Ricardo Silva.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: cartão amarelo para João Afonso (56), Pedro Ganchas (65), Matchoi (76), Neneco Renteria (76), Ferigra (83) e Marvin Elimbi (90+4).



Assistência: 931 espetadores.