Ricardo Horta assume "muito orgulho" por recorde de jogos pelo Sporting de Braga

Internacional 'AA' português por 12 vezes (quatro golos), Ricardo Horta, de 30 anos, cumpre a nona época consecutiva ao serviço do Sporting de Braga, clube pelo qual conquistou uma Taça de Portugal e duas taças da Liga.



O avançado já era o máximo goleador do clube e, na segunda-feira, em Moreira de Cónegos, na 20.ª jornada da I Liga, ultrapassou o já falecido José Maria Azevedo, que se notabilizou nas décadas de 50 e 60 do século passado como o jogador com mais partidas realizadas pelos bracarenses.



“É um motivo de orgulho. 410 jogos são realmente muitos jogos, foram muitas emoções, muitas alegrias, algumas tristezas também. Superar um jogador tão histórico como era o José Maria Azevedo é motivo de muito orgulho e estou muito feliz por atingir esta marca”, afirmou aos meios do clube.



O capitão da equipa, autor do golo da vitória dos ‘arsenalistas’ diante do Moreirense (2-1), já nos descontos (90+4), admitiu que quando chegou ao clube não pensava atingir estas marcas.



“Desde o primeiro dia em que cá cheguei, na altura ainda miúdo, o meu objetivo era jogar, porque não estava a jogar no meu antigo clube e queria mostrar-me. As coisas foram acontecendo naturalmente até chegar ao dia de hoje e alcançar esta marca. Sinto que desempenhei aqui um bom papel, que deixo aqui alguma história e isso deixa-me muito feliz”, reforçou.



Afirmando-se “um jogador muito feliz a jogar futebol”, destacou ainda o ter representado a seleção nacional com mais regularidade e ter disputado um Campeonato do Mundo, o do Catar2022.



“A verdade é que já tinha ido uma vez à seleção, mas não era opção quase sempre e, aqui, consegui estar um ano e tal sempre a ir à seleção e disputar um Mundial. Foi muito gratificante para mim”, disse.