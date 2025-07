Ricardo Horta diz que vinda do novo treinador é para Braga dar "passo à frente"

"Quando se começa uma época, as expectativas são sempre muito grandes. Temos sempre a ambição de melhorar o que já fizemos e a vinda de um novo treinador é também para dar esse passo à frente", afirmou o jogador de 30 anos aos meios do clube.



A partir para a 10.ª temporada consecutiva no Sporting de Braga, o 'capitão' dos minhotos elogiou a forma como está a decorrer a pré-temporada, destacando as "novas ideias" e "outra mentalidade" trazidas pelo antigo treinador adjunto de Pep Guardiola nos ingleses do Manchester City.



"O ambiente que se está a viver é também de muita expectativa, mas claro que sabemos que temos que trabalhar muito para chegar a um nível alto e é isso que estamos a fazer, estamos a trabalhar bem nesta pré-época. Agora, vamos ter um estágio na Áustria (de 06 a 12 de julho) e vamos preparar-nos da melhor forma para chegar ao primeiro jogo oficial na máxima força", disse o internacional português, máximo goleador da história dos 'arsenalistas' e jogador com mais partidas feitas pelo clube minhoto.



O primeiro jogo oficial do Sporting de Braga realiza-se em 24 de julho, fora, diante do Levski Sofia (Bulgária) ou do Hapoel Beer-Sheva (Israel), na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.