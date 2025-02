"Ricardo Horta é o jogador mais importante da história do Sporting de Braga" - António Salvador

“Estou convencido de que não será arriscado dizer, e muitos concordarão comigo, que o Ricardo Horta é o jogador mais importante da história deste clube, o melhor jogador da história deste clube”, afirmou o líder ‘arsenalista’ perante uma plateia cheia, no Estádio Municipal de Braga.



Destaque para a presença da equipa técnica e dos companheiros de equipa, para o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e candidato à liderança da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, de Hélder Postiga, em representação da FPF, assim como de antigos jogadores e presidentes do Sporting de Braga.



Para Salvador, 410 jogos pelo Sporting de Braga "é um feito notável, que supera uma marca com mais de meio século e que muito dificilmente será batido nas próximas décadas”, lembrando ainda que Ricardo Horta é o recordista de golos pelo clube (134).



Ricardo Horta atingiu os 410 jogos pelos bracarenses, na segunda-feira, no na visita ao Moreirense, da 20.ª jornada da I Liga, tendo marcado o golo do triunfo (2-1) já nos descontos, ultrapassando assim o antigo defesa ‘arsenalista’ José Maria Azevedo, figura do clube que se notabilizou nas décadas de 50 e 60 do século passado.



Pedro Proença deixou um forte elogio ao Sporting de Braga e a Ricardo Horta.



“O Ricardo Horta é o que o futebol português tem de melhor, a criação do talento, com números verdadeiramente impressionantes”, notou, atribuindo-lhe ainda o papel de embaixador da LPFP e do futebol português.



Ricardo Horta foi depois entrevistado para um podcast a ser transmitido pelos meios de comunicação do clube, assumindo que o que falta fazer no Sporting de Braga “é ser campeão nacional”.



“O que falta, e o que todos os bracarenses e braguistas querem, é o Braga ser campeão nacional. Sabemos que é difícil, que há muito trabalho a fazer, mas há também muito trabalho a ser bem feito. Não sei se o vou conseguir, mas estamos a encurtar distâncias e gostava de ser campeão nacional”, rematou o futebolista, de 30 anos.