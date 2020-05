Ricardo Moura renova contrato com o Desportivo de Chaves

Numa nota publicada na página oficial na Internet, o clube de Trás-os-Montes desejou “os maiores êxitos” ao guarda-redes de 31 anos, sem divulgar a extensão do novo contrato.



Ricardo Moura chegou ao Desportivo de Chaves na temporada passada, realizando sete partidas oficiais.



Enquanto sénior, o jogador formado no Leixões e FC Porto representou ainda Académica, Tondela, Leixões, Desportivo das Aves, Sousense e Padroense.



Os transmontanos já anunciaram as contratações dos médios Zé Tiago, de 31 anos, ex-Mafra, e Luís Silva, de 27 anos, ex-Leixões.



O conjunto de Chaves anunciou na segunda-feira a contratação de Carlos Pinto como treinador para a próxima época.



O técnico de 47 anos, que na temporada passada orientou o Leixões, também do segundo escalão, em 22 partidas, regressa a um clube que já representou enquanto jogador e treinador.



Enquanto jogador, Carlos Pinto atuou no Desportivo de Chaves entre 2007 e 2010, regressando na época 2014/2015 enquanto treinador.