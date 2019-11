Ricardo Nunes de regresso sem limitações após problema oncológico

Em nota publicada na página oficial no Facebook, o clube de Chaves anunciou que, "praticamente três meses depois, o guarda-redes Ricardo está de regresso à competição sem qualquer limitação".O regresso aos trabalhos de Ricardo Nunes está marcado para terça-feira, às 10h00, no arranque da preparação para o encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, na receção dos transmontanos ao Belenenses, no domingo, às 20h00."Recorde-se que o jogador teve um problema oncológico detetado no dia 18 de agosto, horas antes da partida entre o Desportivo de Chaves e o Mafra, referente à segunda jornada da II Liga", acrescentou.O guarda-redes Ricardo Nunes, capitão do Desportivo de Chaves, interrompeu a sua carreira de futebolista em 20 de agosto para tratar um "problema oncológico".Ricardo Nunes, de 37 anos, foi sujeito em 27 de agosto a uma intervenção cirúrgica, que decorreu no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto.O experiente guarda-redes representa pela quarta temporada consecutiva o conjunto transmontano, agora na II Liga, após três épocas no escalão máximo, tendo realizado um total de 59 partidas.

No seu currículo conta com passagem por clubes como FC Porto, Académica, União de Leiria e Varzim, no qual fez a sua formação.