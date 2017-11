Ricardo Rocha espera um Benfica forte frente ao V. Setúbal

Este é o primeiro de três jogos para três competições distintas: além do encontro de amanhã na Luz, sadinos e encarnados encontram-se a 26 deste mês, na Luz de novo, mas para o campeonato e depois para a Taça da Liga também na Luz, marcado inicialmente para 29 de dezembro.



Na última vez que as duas equipas se encontraram para esta competição foi em 2005, na final da competição.



O Vitória de Setúbal, de José Rachão, surpreendeu um Benfica ainda em festa, depois de quebrar um jejum de 11 anos sem ganhar o campeonato português.



O Vitória venceu por 2-1 e Ricardo Rocha antigo defesa central vestiu a camisola do Benfica nesse encontro em que os encarnados não conseguiram a dobradinha.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, José Carlos Lopes, Ricardo Rocha considera que esta paragem acabou por ser boa para o Benfica recuperar forças e isso pode ficar demonstrado este sábado.



Quanto ao Vitória de Setúbal está num período difícil depois de duas derrotas consecutivas, ao perder com o Aves e sofrer uma goleada em Portimão.