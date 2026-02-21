Ricardo Silva vai assumir comando técnico da Oliveirense

Ricardo Silva é o novo treinador da Oliveirense, sucedendo a Jorge Pinto no comando da formação de Oliveira de Azeméis, confirmou hoje à Lusa fonte do clube da II Liga portuguesa de futebol.

O técnico de 43 anos, já foi inscrito pela Oliveirense na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e vai ser apresentado no domingo.

Ricardo Silva volta a treinar uma equipa, depois de ter concluído na época passada um período de duas temporadas no Paços de Ferreira.

Antes, orientou clubes como Länk Vilaverdense, Fafe, Pedras Salgadas, Felgueiras e Vianense.

No duelo deste sábado, entre a Oliveirense e a União de Leiria, para a 23.ª jornada, Celso Simões, treinador de guarda-redes, volta a orientar a formação de Oliveira de Azeméis, como aconteceu nos embates com o Académico de Viseu e o Vizela, também para a II Liga.

Jorge Pinto, de 48 anos, iniciou a temporada na Oliveirense, que deixou no início de fevereiro, após a 20.ª jornada, no 14.º lugar, a mesma posição que ocupa atualmente.

