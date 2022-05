Ricardo Soares de "corpo e alma" no Gil Vicente e a preparar a próxima época

O triunfo caseiro sobre o Tondela (3-0), na jornada anterior, 'carimbou' o inédito acesso a uma competição da UEFA, no caso à Liga Conferência Europa, e hoje, na conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, domingo, na 34.ª e última jornada do campeonato, o treinador assumiu o “sentimento de grande felicidade”.



“Conseguimos atingir objetivos relevantes, proporcionámos alegria aos adeptos e a cidade envolveu-se de uma forma fantástica a este feito”, referiu.



No final do jogo com o Tondela, Ricardo Soares disse não querer “ficar refém das palavras” quando questionado sobre a sua continuidade, mas hoje frisou ter contrato e estar a trabalhar na próxima época.



“Converso todos os dias com os responsáveis do clube, não preciso ter conversa nenhuma [nos próximos dias para definir a situação]. Tenho contrato com o clube e estamos a preparar a próxima temporada. O que quis dizer é que não quero refém das minhas palavras porque, no futebol, tudo muda de um dia para o outro. Estamos a preparar a próxima época, o campeonato ainda não acabou e vamos pegar nos dossiês com mais força nos próximos dias, sempre num plano de continuidade. Não sei o que se vai passar no futuro, sei que estou de corpo e alma no Gil Vicente e aqui vou continuar”, disse.



Se vencer no Estádio D. Afonso Henriques, o Gil Vicente registará um novo máximo pontual no principal escalão do futebol português e esse é, “claramente”, um objetivo dos gilistas, disse o treinador.



“Foi uma semana atípica, não podemos esconder a felicidade e os festejos. Isso, às vezes, tem os seus custos, mas não podia deixar que os meus jogadores não pudessem usufruir da proeza e cair no ridículo de ter conversas de ‘responsabilidade” e que ‘ainda falta um jogo e ainda há recordes por bater’ ou que ‘ainda temos que vencer porque é o nosso ADN’. Não seria justo para eles. Libertei-os disso, o que não quer dizer que não vamos lutar pela vitória, é nossa intenção chegar ao estádio do Vitória e lutar pelos três pontos, não tanto pelo recorde, mas é justo acabar bem”, frisou.



Ricardo Soares deixou ainda uma palavra para o rival Vitória de Guimarães, sexto classificado, clube do qual disse ter recebido várias mensagens de felicitação, tendo destacado a do seu técnico Pepa.



“O Vitória de Guimarães demonstrou ser um grande rival e teve um 'fair-play' que vou registar, deixo aqui o meu apreço pelo Vitória, não esquecerei este momento”, disse.



Para Ricardo Soares, a perseguição vimaranense “obrigou à melhor versão” do Gil Vicente, fazendo com que a sua equipa “não adormecesse”.



O treinador, que na quinta-feira, em entrevista ao canal 11, confirmou a saída de Samuel Lino para o Atlético de Madrid na próxima temporada, por 6,5 milhões de euros por 80% do passe, admitiu ainda que podem sair vários outros jogadores e que isso obrigará a uma grande reformulação do plantel.



“Faz parte de um clube como o Gil Vicente e também do que é o mercado. Mau era ser como no ano passado em que perdemos os jogadores e o clube não teve rentabilidade. Estou à vontade em relação a isso, se perder jogadores e o clube tiver rentabilidade ficarei feliz porque sei que outros [jogadores] virão. Há sempre estes ciclos, uns ficam, outros partem. Quero é que o Gil Vicente continue a ganhar e a ter uma equipa competitiva”, disse.



O técnico variou muito pouco o seu ‘onze’ base, pelo que, com o objetivo já alcançado, será expectável que outros jogadores possam alinhar de início em Guimarães.



“Todos os jogadores contam, a época marcante na história do Gil Vicente que fizemos foi responsabilidade de todos, que fizeram um trabalho extraordinário, e a minha confiança neles é grande. Vou colocar os melhores para tentar ganhar o jogo, sendo que a minha vontade era metê-los todos”, disse.



Gil Vicente, quinto classificado, com 51 pontos, e Vitória de Guimarães, sexto, com 45, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo que será arbitrado por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.