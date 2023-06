Ricardo Soares deixa comando técnico do Estoril Praia

"Informamos que o treinador Ricardo Soares, bem como a sua equipa técnica, fizeram cessar a sua colaboração com a Estoril Praia -- Futebol, SAD", pode ler-se num comunicado assinado por Ignacio Beristain Borra, presidente da SAD estorilista.

Ricardo Soares, que assinou pelo Estoril Praia já na segunda metade da época, no final de fevereiro, deixa o clube da Linha de Cascais após ter alcançado o objetivo desportivo a que se propunha, com a equipa a terminar a I Liga de futebol no 14.º lugar, assegurando a manutenção no escalão máximo.