Ricardo Soares o "Melhor Treinador" em janeiro

O técnico de 47 anos arrecadou 39,47% dos votos dos seus colegas de profissão e ultrapassou, assim, a concorrência de Sérgio Conceição, do FC Porto, com 35,53% dos votos, e Vasco Seabra, do Marítimo, que completa o pódio com 5,92% dos votos.





No passado mês de janeiro, Ricardo Soares comandou o Gil Vicente a um impressionante registo de duas vitórias, frente a Vitória SC e Portimonense, e um empate, frente ao Boavista.







Neste momento, o Gil Vicente está em 5º lugar na I Liga.





Ricardo Soares comentou o facto de ter recebido o prémio atribuído pela Liga de clubes.



“É uma satisfação enorme. Lutamos todos os dias para fazer o nosso melhor e o prémio é um reconhecimento disso. Sendo atribuído pelos meus colegas de profissão, tem um impacto diferente. Agradeço-lhes por isso, mas devo dizer que este prémio não é meu, é do clube, dos nossos adeptos e, especialmente, da minha equipa técnica e dos meus jogadores. Sou eu que o vou receber, mas não é um prémio individual, porque o futebol é um desporto coletivo”, disse.



O treinador mostrou ainda a sua “alegria e satisfação” pela crescente simbiose entre adeptos e o clube e prometeu que o Gil Vicente será sempre uma equipa “que vai deixar a pele em campo e lutar em qualquer campo pela vitória”.







B SAD um teste difícil







O treinador Ricardo Soares elogiou hoje a vontade de trabalhar “inacreditável” dos jogadores do Gil Vicente, que quer conquistar pontos na receção ao B SAD, no sábado, da 23.ª jornada da I Liga de futebol.



Último classificado do campeonato, o B SAD venceu na última jornada o Vitória de Guimarães (1-0), apenas o seu terceiro triunfo no campeonato, e o treinador dos gilistas disse prever “um jogo difícil contra uma equipa que vem de uma vitória certamente moralizadora, que tem qualidade e que luta pela manutenção”.



“Com a entrada do novo treinador (Franclim Carvalho), a equipa tem dado alguns sinais de retoma, nomeadamente no último jogo, em que traduziu isso em pontos”, disse, em conferência de imprensa, garantindo, por seu turno, um Gil Vicente “muito motivado” e “com muita vontade de conquistar pontos”.



A equipa de Barcelos vem de uma vitória, fora, diante do Vizela (1-0), e nas últimas 13 jornadas somou oito triunfos, quatro empates e apenas uma derrota (3-0 com o Sporting, em casa), pelo que, se vencer no sábado, ultrapassa já a pontuação do ano passado (39).



“O objetivo principal foi sempre a manutenção. Tínhamos a meta de fazer melhor que na época transata, ainda não aconteceu (ultrapassar a pontuação), mas é mais uma oportunidade de ir a jogo e mostrar que estamos no caminho certo. Os meus jogadores têm uma vontade enorme de trabalhar, é uma coisa inacreditável, e uma capacidade de superação incrível”, elogiou.



Ricardo Soares lembrou que “ainda faltam 12 jogos” para terminar o campeonato e considerou que a equipa “ainda pode crescer mais”.