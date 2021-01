Ricardo Soares quer Gil Vicente a ganhar em Faro

O técnico considerou que o plantel gilista deu um "salto qualitativo" desde que começou a trabalhar às suas ordens, em novembro, somando, desde então, oito pontos em 15 possíveis para o campeonato, e assumiu o desejo de vencer no Algarve ou de pontuar, no mínimo.



"Vamos (a Faro) com clara intenção de conquistar pontos, lutando sempre pela vitória. É um adversário que nos merece total respeito, a quem reconhecemos competência, mas o importante é a nossa equipa, os nossos jogadores, o que podemos controlar", disse, na conferência de antevisão ao desafio.



Para o treinador dos "galos", a vitória sobre o Famalicão (1-0) e o empate com o Belenenses SAD (0-0) nas duas rondas anteriores constituem uma "série boa", mas que não "vale de nada" quando os seus pupilos entrarem em campo para enfrentarem um opositor que, no seu entender, vale mais do que a 18.ª e última posição que ocupa, com nove pontos.



"Esperamos um jogo equilibrado e difícil, contra uma equipa bem orientada (pelo treinador Sérgio Vieira), forte nas bolas paradas ofensivas, com jogadores de qualidade", realçou.



Ricardo Soares admitiu mesmo que houve jogos em que o Farense "merecia outro resultado", como aquele no reduto do Belenenses SAD, em que falhou um penálti que dar-lhe-ia o 2-0 aos 79 minutos, antes de sofrer o 1-1 aos 90+8, mas lembrou que os triunfos no futebol tanto surgem de "forma justa", para a equipa que mais cria ofensivamente, como através da eficácia.



O timoneiro do Gil Vicente, 10.º classificado, com 13 pontos, defendeu ainda que os pontos vão ser "mais difíceis de conquistar" e "valer mais" a "cada jornada que passa", por entender que o "equilíbrio" entre as equipas que lutam pela manutenção vai ser a "nota dominante" da presente edição da I Liga.



"Os números dizem que há um equilíbrio maior. Se olharmos para a tabela, vemos que a diferença do oitavo classificado até ao último é muito reduzida (cinco pontos). Vamos ter um campeonato com mais equipas com os mesmos objetivos. E há equipas que começaram mal e estão em posições que normalmente não ocupam", descreveu.



Ricardo Soares considerou, por isso, "importante" que o Gil continue a somar pontos jornada após jornada, até porque isso ajuda a "motivar os jogadores e o clube" rumo à concretização dos objetivos.



A formação de Barcelos marcou um golo e sofreu dois nos últimos três jogos do campeonato, com o técnico a enaltecer o crescimento do grupo no "processo defensivo" e a lembrar que, nos duelos sem golos marcados, frente a Benfica (2-0) e Belenenses SAD, os jogadores desperdiçaram situações para finalizar.



O Gil Vicente, 10.º classificado da I Liga portuguesa, com 13 pontos, defronta o Farense, 18.º e último, com nove, em partida da 13.ª jornada, agendada para as 15:00 de domingo, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.