Ricardo Sousa é o novo treinador do Vizela

A confirmação foi feita pelo emblema minhoto através das redes sociais, pouco depois de oficializar a saída de Fábio Pereira, treinador que orientou a equipa na segunda metade da época 2024/25.



“A FC Vizela, Futebol SAD informa que Fábio Pereira não continuará na liderança técnica da equipa principal em 2025/26. Deve esta sociedade sublinhar que propôs ao treinador a renovação do contrato que termina no final de junho, com revisão salarial, tendo essa proposta sido recusada pelo mesmo”, informou o clube.



Ricardo Sousa, de 46 anos, vai assumir o comando da equipa que terminou a última edição da II Liga no terceiro lugar e falhou a promoção ao escalão principal ao ser derrotada pelo AFS no play-off de subida.



O técnico já orientou Sanjoanense, Lusitano de Vila Real de Santo António, Felgueiras, Beira-mar, Mafra, Feirense e os sauditas do Al Ain, seguindo agora a carreira ao serviço dos vizelenses.



Fábio Pereira chegou ao Vizela em dezembro de 2024, proveniente do Marítimo, tendo conquistado 14 vitórias em 22 jogos e sido distinguido como treinador do mês em fevereiro e março.