Ricardo Vaz Tê apresentado como reforço do Portimonense

O jogador luso-guineense, de 33 anos, jogou nas camadas jovens do Farense, de onde saiu para o futebol inglês em 2003, tendo representado as seleções nacionais portuguesas de sub-17, sub-19, sub-21 e sub-23.



O regresso a Portugal para se estrear no futebol profissional nacional acontece depois de passagens por Inglaterra, Escócia, Turquia, Grécia e China.



Ricardo Vaz Tê representou os chineses do Qingdao Huaghai na última época, clube com o qual rescindiu em setembro de 2019.



"Nunca fechei a porta ao futebol português e agora surgiu a oportunidade certa, com o interesse manifestado por ambas as partes. Sinto-me bem por ter tido esta oportunidade fantástica de regressar a Portugal", disse o avançado durante a sua apresentação, em Portimão.



Ricardo Vaz Tê disse que está "entusiasmado e completamente feliz por regressar a Portugal, e ingressar numa equipa com bons jogadores, mas que atravessa um período difícil".



"Não conheço muito bem a equipa do Portimonense. Sei que ganhou a II Liga, esteve bem na época passada, mas que está a ter dificuldades este ano", confidenciou.



O novo reforço dos algarvios disse esperar que com a sua ajuda "as coisas possam melhorar", manifestando-se "preparado e sem medo para assumir a responsabilidade" do seu ingresso em Portimão.



"Milagroso não sou, mas espero retribuir a confiança que depositaram em mim. Vou concentrar-me para fazer o meu trabalho e cumprir com o que treinador precisa e o que a equipa pretende de mim", sublinhou.



Ricardo Vaz Tê disse ainda que, apesar de não ter competição desde o último jogo oficial na China, em setembro de 2019, "encontra-se bem em termos físicos".



O avançado manifestou-se igualmente satisfeito por "poder partilhar o balneário com Jackson Martínez", jogador que admira desde o período em que o colombiano representava o FC Porto.



O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, indicou que o avançado assinou um contrato válido por uma época e meia, admitindo que o vínculo possa ser estendido.



"É um jogador para uma posição para a qual sentíamos que tínhamos necessidade e, trouxemos o homem-golo que todos esperavam para fortalecer um grupo que considero muito forte", apontou.



Rodiney Sampaio adiantou que a inscrição do jogador está a ser resolvida para que possa começar a jogar o mais rapidamente possível: "Acredito que possa jogar já no próximo jogo".



Ricardo Vaz Tê é o quarto reforço do Portimonense deste a abertura do mercado de contratações de janeiro, juntando-se ao médio Bruno Costa (ex-FC Porto), e aos avançados, o japonês Takuma Nishimura (ex-CSKA de Moscovo) e o ganês Evans Mensah, cedido por empréstimo pelo Al-Duhail, clube do Qatar que era treinado pelo português Rui Faria.



O Portimonense recebe o Vizela, no sábado, às 15:30, em jogo da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que se disputa no Estádio Municipal de Portimão.



Os algarvios não vencem há sete jornadas - o último triunfo aconteceu em 30 de novembro, na receção ao Famalicão (2-1) - e ocupam o 17.º e penúltimo posto, o primeiro em zona de despromoção.