Rio Ave a “alimentar sonho” de chegar à final da Taça

Na antevisão à segunda mão das meias-finais, agendada para terça-feira (20:45), em Paços de Ferreira, Petit reconheceu a dificuldade do desafio, depois da derrota em Alvalade por 2-0, mas recusou baixar os braços.



“O resultado negativo deixa o Sporting mais confortável, mas continuamos a alimentar o nosso sonho, sabendo que é uma partida complicada. A esperança é dar a volta à eliminatória, até porque já vi muitas coisas a acontecer no futebol e o impossível por vezes torna-se possível”, disse o técnico da equipa vilacondense.



Petit elogiou a qualidade do adversário, líder do campeonato, sublinhando o “dinamismo, intensidade e força nos duelos” da formação orientada por Rui Borges.



Ainda assim, mostrou-se confiante de que o Rio Ave poderá causar dificuldades aos ‘leões’, desde que mantenha o equilíbrio tático e a concentração ao longo dos 90 minutos.



“Espero um Sporting na máxima força e sem muitas alterações, de modo que não podemos ir com muita sede ao pote para não sofrer um dissabor”, advertiu, continuando: “Estivemos a avaliar os dois jogos que realizámos e os jogadores sabem que é preciso ter coragem nos duelos porque o Sporting é muito forte na profundidade.”



O treinador apontou ainda o rigor defensivo como elemento-chave para travar o ataque adversário, acreditando que haverá momentos em que o Rio Ave poderá explorar espaços com qualidade e personalidade.



“Temos de ter personalidade, principalmente quando estivermos com a posse da bola, porque vai haver espaço e é fundamental ter critério e coragem para o explorar”, reforçou



Petit acredita que marcar um golo cedo por colocar a equipa na “discussão da eliminatória”, mas quer uma equipa equilibrada.



O treinador apelou ainda à união da equipa dentro de campo: “Temos de nos agarrar uns aos outros na defesa e ser corajosos, porque sabemos que para continuarmos a acreditar no nosso sonho temos de estar ao nosso melhor nível, mas também usufruir um pouco de sorte e apanhar um Sporting num dia menos bom.”