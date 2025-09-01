Rio Ave anuncia chegada de Eric Moreira
O Rio Ave anunciou esta segunda-feira a chegada do luso-alemão Eric Moreira. O jogador de 19 anos vai representar o emblema vilacondense durante uma temporada, por empréstimo do Nottingham Forest.
"A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD chegou a acordo com o Nottingham Forest Football Club para a cedência, a título de empréstimo, do jogador Eric da Silva Moreira, por uma temporada", pode ler-se no sítio oficial do clube da I Liga.
Bem-vindo, Eric Moreira! 🙌— Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 1, 2025
O jovem lateral chega para reforçar o Rio Ave FC!
📄 https://t.co/S4D2oXmCTB#RemamosJuntos #EricMoreira pic.twitter.com/ClrUZzUAL0
O jogador tem apenas 19 anos e vai jogar no primeiro escalão do futebol português depois de ter feito a formação nos alemães do FC St. Pauli. Eric Moreira reforçou em 2024 o Nottingham Forest, tendo jogado principalmente na equipa sub-21 dos ingleses.
Na equipa principal fez cinco partidas. O Rio Ave revelou também que o jogador deverá realizar o primeiro treino na terça-feira.
