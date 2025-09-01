Rio Ave anuncia chegada de Eric Moreira

"A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SAD chegou a acordo com o Nottingham Forest Football Club para a cedência, a título de empréstimo, do jogador Eric da Silva Moreira, por uma temporada", pode ler-se no sítio oficial do clube da I Liga.

O jogador tem apenas 19 anos e vai jogar no primeiro escalão do futebol português depois de ter feito a formação nos alemães do FC St. Pauli. Eric Moreira reforçou em 2024 o Nottingham Forest, tendo jogado principalmente na equipa sub-21 dos ingleses.





Na equipa principal fez cinco partidas. O Rio Ave revelou também que o jogador deverá realizar o primeiro treino na terça-feira.