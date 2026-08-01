Rio Ave apresenta plantel aos sócios





Silaidopoulos quer "mais dois reforços"





O treinador do Rio Ave assumiu as ambições da equipa para a época 2026/27, apontando ao crescimento coletivo e confirmando que o clube ainda procura reforçar duas posições antes do arranque oficial da I Liga.



Depois da vitória 3-1 sobre o Tondela, no jogo de apresentação aos sócios, o técnico grego preferiu moderar as expectativas, sublinhando que o foco deve estar na evolução da equipa.



"As expectativas são uma palavra bonita, mas também perigosa se não forem realistas. Somos ambiciosos, queremos crescer, desenvolver-nos e ter uma equipa que lute em todos os jogos, independentemente do adversário. Queremos uma identidade clara e apresentar sempre a melhor versão de nós próprios, sobretudo enquanto coletivo", afirmou.



Sotiris Silaidopoulos, que inicia a segunda temporada ao serviço dos vila-condenses, destacou a estabilidade do grupo como uma das principais vantagens para a nova época, lembrando que o clube conseguiu manter a base do plantel.



"A palavra-chave desta época é estabilidade. Mantivemos um núcleo importante da equipa, cerca de 14 jogadores da época passada, que têm as características e o caráter que pretendemos no Rio Ave. Isso permite-nos começar a temporada com bases sólidas", referiu.



Apesar dessa continuidade, o treinador confirmou que o plantel ainda não está fechado e revelou que a estrutura já identificou os perfis pretendidos para completar o grupo.



"Sabemos exatamente do que precisamos e a administração também. Estamos apenas à espera que as últimas situações fiquem resolvidas. Tenho total confiança na direção e acredito que em breve teremos aquilo de que necessitamos", disse.



Questionado sobre as posições a reforçar, Sotiris foi mais específico, admitindo a necessidade de contratar "um segundo lateral-esquerdo e, talvez, um número 10", embora lembrando que o mercado de transferências "é dinâmico" e exige "paciência para encontrar os jogadores certos".







(Com Lusa)





O médio português Diogo Nascimento, emprestado pelos gregos do Olympiacos, e os avançados Samuel Alves, ex-Botafogo do Rio de Janeiro, do Brasil, e Roland Galčík, ex-Podbrezová, da Eslováquia, foram as caras novas do plantel vila-condense apresentadas aos sócios, antes do jogo de preparação com o Tondela, no Estádio do Rio Ave.O grupo, orientado pelo grego Sotiris Silaidopoulos, que cumpre a segunda época no emblema da foz do Ave, integra, ainda, três elementos que integravam a equipa sub-23 do clube, sendo eles o defesa Caike e os médios Miguel Patrício e Antoine Wenck.Nesta cerimónia de apresentação apenas não esteve presente o guarda-redes polaco Miszta, que foi, recentemente, alvo de uma intervenção cirúrgica para debelar uma lesão que já vinha da época anterior.O evento contou ainda com a apresentação da equipa feminina de futebol e da formação masculina de futsal do Rio Ave.Plantel provisório do Rio Ave para 2026/27:- Guarda-redes: Miszta, Kevin Chamorro e Ennio van der Gouw.- Defesas: Brabec, João Tomé, Vrousai, Lomboto, Ntoi, Petrasso, Caike, Nelson Abbey e Gustavo Mancha.- Médios: Liavas, Ryan Guilherme, Brandon Aguilera, Nikitscher, Miguel Patrício, Antoine Wenck e Diogo Nascimento (ex-Olympiacos, Gre).- Avançados: Tamble Monteiro, Spikic, Diogo Bezerra, Jalen Blesa, Rafael Lobato, Tobías Medina, Roland Galčík (ex-Podbrezová, Esl) e Samuel Alves (ex-Botafogo, Bra).