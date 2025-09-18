Rio Ave considera alterações no calendário "manifestamente prejudiciais"

"No passado dia 16 de setembro fomos informados pela Liga da intenção de antecipar o encontro para 28 de setembro, alegando um regime de excecionalidade. Desde logo manifestámos total desacordo, porque a alteração é altamente penalizadora", referiu o clube em comunicado.

Na mesma nota, o Rio Ave explicou que já tinha visto adiado para 23 de setembro o jogo da primeira jornada, frente ao Benfica, ao abrigo das regras de proteção às equipas envolvidas nas competições europeias, numa decisão que originou um calendário de três jogos em pouco mais de uma semana.

"A alteração agora decidida agrava ainda mais o microciclo, obrigando a equipa a disputar três partidas em nove dias, duas delas fora de casa, em circunstâncias de clara desigualdade competitiva", acrescentou a sociedade desportiva.

Os vila-condenses iriam jogar no terreno do Famalicão no dia 29 de setembro [segunda-feira], mas viram o desafio ser reagendado para um dia antes, por troca com o Arouca--FC Porto, que não se pode realizar em 28 de setembro

O emblema vila-condense considerou que a justificação apresentada pela Liga, com a coincidência com a Feira das Colheitas de Arouca, não constitui uma situação de excecionalidade, mas antes falta de planeamento, já que o evento é conhecido e ocorre anualmente desde 1944.

"A incapacidade de antecipar o problema e calendarizar com o devido cuidado levou a esta situação. Não houve abertura para encontrar soluções alternativas, como a realização dos dois jogos na segunda-feira, dia 29, em horários regulamentares", criticou o Rio Ave.

O clube responsabilizou a Liga Portugal pela "fragilidade" demonstrada e apelou a uma maior proteção da credibilidade da competição, sublinhando que espera que, no futuro, os valores defendidos publicamente pela organização sejam aplicados de forma efetiva e que situações semelhantes não se repitam.

"Cabe à Liga assumir responsabilidades por expor a indústria do futebol a condicionantes perfeitamente evitáveis. O Rio Ave espera que episódios como este, que causam claro prejuízo às sociedades desportivas, não se voltem a verificar", frisou o comunicado.

Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta sexta-feira com o FC Porto, o treinador Sotiris Silaidopoulos também abordou hoje o tema, admitindo que o calendário se tornou mais complicado para a sua equipa.

"É um calendário muito exigente, com três jogos muito competitivos no espaço de uma semana. O clube já emitiu um comunicado que representa o que pensamos. Da minha parte, controlo apenas o que consigo controlar: gerir a equipa, os jogadores e a carga de trabalho", disse o técnico.

O treinador lembrou ainda que o Rio Ave sempre se mostrou disponível para ajudar as equipas envolvidas em competições europeias, mas defendeu que todos os plantéis devem ser protegidos de uma sobrecarga de jogos em curto espaço de tempo.

"Estamos abertos a encontrar datas justas, mas também é preciso pensar nos jogadores. Jogar três partidas tão competitivas neste ritmo não é o ideal. A Liga devia proteger todas as equipas para que possam mostrar-se nas melhores condições", concluiu.

O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, considerou hoje que o encontro de sexta-feira com o FC Porto, da sexta jornada, será “um grande teste” para a sua equipa, que ainda não venceu para a I Liga de futebol.“Acho que vai ser um grande teste para nós em termos de caráter, de personalidade e de fé contra um adversário como o FC Porto. Cada jogo começa 0-0 e 11 contra 11, e queremos mostrar-nos da melhor forma”, disse Silaidopoulos, em conferência de imprensa de antevisão à partida.O técnico grego, que soma três empates e uma derrota nos quatro jogos disputados na I LIga, apontou ainda que, na época passada, já tinha enfrentado os ‘dragões’ como adjunto do Olympiacos, mas que vê agora um adversário mais consistente“No ano passado estive como adjunto no Dragão, mas este ano o FC Porto parece-me mais forte. Em casa somos fortes e podemos competir com qualquer adversário. Com o apoio dos adeptos, acredito que será um jogo para testar várias coisas”, explicou.Silaidopoulos destacou também a forma como os jogadores reagiram após a derrota com o Moreirense (3-1), na última jornada, no primeiro desaire da época, acreditando numa boa resposta neste jogo“O mais importante é que a equipa assuma responsabilidades dentro do jogo, faça as coisas simples e esteja atenta aos detalhes. Muitas vezes é nesses pequenos momentos, como nas bolas paradas, que se decidem resultados, e nós precisamos de melhorar nesse aspeto”, analisou.Ao revisitar o jogo anterior, o treinador do conjunto dos Arcos reconheceu que o golo sofrido logo no arranque da segunda parte dificultou a reação, reconhecendo que que falta regularidade à equipa ao longo dos 90 minutos.“Temos criado muitas oportunidades, estamos entre as equipas que mais finalizam na Liga. Mas para ganhar é preciso equilíbrio entre atacar e defender. Sofremos nove golos em quatro jogos e isso não ajuda. Ainda assim, acredito que amanhã se vai ver uma face diferente”, afirmou.O técnico grego explicou que o Rio Ave deve procurar impor o seu plano de jogo neste duelo com os ‘dragões, tentando explorar as vulnerabilidades do adversário.“Não é só parar o FC Porto, é também o que queremos contribuir para o jogo. Temos ferramentas para explorar espaços e aproveitar os momentos em que se abrem brechas entre linhas. É isso que vamos tentar pôr em prática dentro de campo”, frisou.Quanto aos reforços chegados no final do mercado, destacou que o processo de integração está em curso, assumindo que alguns poderão ter já espaço no onze inicial.“Os novos jogadores estão connosco há cerca de uma semana, já conhecem melhor o nosso sistema e as nossas ideias. Alguns deles vão estar prontos para entrar no onze inicial e ajudar a equipa, o que é importante nesta fase”, declarou.Depois deste desafio com o FC Porto, o conjunto da foz do Ave defronta já na terça o Benfica, em jogo em atraso da 1.º jornada, e Silaidopoulos deixou elogios aos técnicos adversários.“São dois treinadores de enorme qualidade. O ‘mister’ [Francesco] Farioli tem mostrado qualidade e talento em ambientes exigentes como o Ajax e o Nice, e agora no FC Porto. Já o ‘mister’ José Mourinho é um ícone do futebol mundial e todos nós olhamos para a sua carreira como um exemplo. Defrontar estes técnicos faz parte do crescimento e é uma experiência que quero aproveitar ao máximo”, concluiu.O Rio Ave, 15.º classificado com três pontos, recebe esta sexta-feira o FC Porto, líder do campeonato com 15, em encontro da 6.ª jornada da I Liga, marcado para sexta-feira às 20:15, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira.