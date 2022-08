Rio Ave contrata defesa central português Josué Sá

O jogador português, de 30 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas com o emblema vila-condenses, ficando ambas as partes com mais um ano de opção.



Josué Sá fez toda a formação no Sporting, mas notabilizou-se ao serviço do Vitória de Guimarães, clube em que integrou os trabalhos da equipa principal durante seis temporadas.



Depois de deixar o emblema minhoto, com mais de 100 jogos realizados, o defesa central rumou aos belgas do Anderlecht, que o emprestaram duas épocas aos turcos do Kasimpasa e aos espanhóis do Huesca.



Prosseguiu a carreira no futebol búlgaro, ao serviço do Ludogorets, que também o cederam aos israelitas do Maccabi Telavive.



Depois de cinco anos no estrangeiro, Josué Sá regressa ao futebol português como 10.º reforço dos vila-condenses para a nova temporada.



Antes, o Rio Ave já tinha contratado Lucas Flores (ex-Internacional de Porto Alegre, do Brasil), João Ferreira e Miguel Nóbrega (ambos ex-Benfica), Patrick William (ex-Famalicão), Julien Lomboto (ex-Estrasburgo, de França), Hernâni (ex-Las Palmas, de Espanha), Leonardo Ruiz (ex-Estoril-Praia), Boateng (ex-Dalian Pro, da China) e Paulo Vítor (ex-Vallodolid, de Espanha).



Após três jogos, o Rio Ave ocupa o 15.º lugar do campeonato, com um ponto, em igualdade com Santa Clara e Famalicão, e vai visitar, na quarta jornada, o campeão FC Porto, no domingo, a partir das 20:30.