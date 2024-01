Rio Ave contrata defesa Hélder Sá ao Vitória

O defesa, de 21 anos, internacional jovem por Portugal, assinou um contrato válido por quatro temporadas, após um entendimento com o emblema vimaranense na partilha dos direitos económicos, e já treinou em Vila do Conde com o novo grupo de trabalho.”, disse o jogador, em declarações ao site do clube.Hélder Sá cumpriu a primeira metade da época no principal escalão do futebol polaco, mas fez apenas um jogo ao serviço do Radomiak Radom.O defesa esquerdo fez quase toda a sua formação no Vitória de Guimarães, estreando-se na equipa principal dos minhotos em 2020/21, e desde então realizado 29 jogos na formação sénior dos vimaranenses.Depois da reintegração do avançado Aziz, que regressou a Vila do Conde depois de um empréstimo de um ano aos chineses do Wuhan Three Towns, Hélder Sá é o primeiro reforço dos vila-condenses nesta reabertura do mercado de inverno.