Rio Ave contrata guarda-redes costa-riquenho Kevin Chamorro

O guardião, que na última época esteve emprestado ao Estoril Praia pelo clube da Costa Rica, regressa agora a Portugal para representar em definitivo o Rio Ave, tendo assinado um contrato por quatro temporadas, até junho de 2029.



Com formação no Carmelita, Chamorro destacou-se ao serviço do Saprissa, um dos principais clubes da Costa Rica, onde venceu um campeonato e uma Supertaça.



Soma ainda experiência internacional em provas como a Liga dos Campeões da CONCACAF, a Gold Cup e a Copa América, competição em que participou recentemente pela seleção costa-riquenha.



O guarda-redes junta-se ao estágio da equipa em Quiaios, onde reencontra o compatriota Brandon Aguilera, também ele jogador do emblema vila-condense.



Nas primeiras declarações ao serviço do Rio Ave, Kevin Chamorro mostrou-se motivado com o novo desafio.



“O meu objetivo é ajudar a equipa e adaptar-me rapidamente. Os adeptos podem esperar um jogador trabalhador e venho para suar a camisola”, afirmou o internacional costa-riquenho.



Chamorro, que na última época somou cinco jogos ao serviço do Estoril Praia, lembrou, ainda, que a tradição de guarda-redes no clube vila-condense, evocando nomes como Ederson, Oblak ou Léo Jardim, sem que isso lhe cause pressão adicional.



“Sei o que posso dar à equipa. Venho para trabalhar e lutar por um lugar. Existe sempre uma grande responsabilidade, mas há que desfrutar, com responsabilidade”, frisou.



O Rio Ave prepara a temporada 2025/26 sob o comando do técnico grego Sotiris Silaidopoulos, num estágio em Quiaios.



Kevin Chamorro é o terceiro reforços dos vila-condenses para a nova época, depois de assegurados os empréstimos do médio Antonis Papakanellos e do defesa Nikos Athanasiou, ambos emprestados pelos gregos do Olympiacos.