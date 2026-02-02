Rio Ave contrata guarda-redes neerlandês Ennio van der Gouw

O jogador, de 25 anos, chega através de um empréstimo até ao final da temporada e está já em Vila do Conde, a trabalhar com o plantel orientado pelo técnico Sotiris Silaidopoulos.



Ennio van der Gouw, que tem também nacionalidade inglesa, fez toda a formação no Twente, dos Países Baixos, onde chegou à equipa principal, tendo depois representado o VVV-Venlo, também no seu país.



Em 2023/24 mudou-se para o campeonato belga, para jogar no Zulte Waregem, onde, na época passada, alinhou em 29 partidas.



Em sentido inverso, o Rio Ave também anunciou a saída do defesa Nikos Athanasiou, que tinha chegado no início da época por empréstimo do Olympiacos, clube ao qual regressa.



O lateral esquerdo, de 24 anos, fez 18 jogos e uma assistência em meia temporada pelos vila-condenses.