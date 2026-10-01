Futebol Nacional
Rio Ave dispensa Silaidopoulos e negoceia com Vasco Seabra
O treinador grego Sotiris Silaidopoulos foi dispensado do comando técnico do Rio Ave, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, que negoceia a contratação de Vasco Seabra, treinador do Arouca.
“A Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD informa que chegou a acordo com Sotiris Silaidopoulos para a cessação do vínculo que ligava o treinador à equipa principal”, informou o emblema de Vila do Conde.
Na página oficial do clube na internet "A Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD agradece a Sotiris Silaidopoulos e à sua equipa técnica todo o trabalho, dedicação e profissionalismo demonstrados ao serviço do Rio Ave FC, desejando-lhes os maiores sucessos para o futuro."
Silaidopoulos, de 47 anos, tinha chegado ao Rio Ave em junho de 2025, para a primeira experiência como treinador principal no futebol português, depois de ter integrado a equipa técnica do Olympiacos.
Na primeira temporada em Vila do Conde, o técnico conduziu os rioavistas ao 12.º lugar da I Liga, com 36 pontos, assegurando a permanência no principal escalão.
O treinador grego iniciou a segunda época no comando da equipa, mas deixa o cargo após sete jornadas do campeonato, nas quais o Rio Ave conseguiu apenas uma vitória e um empate, que valem quatro pontos e o 16.º lugar na tabela classificativa.
Silaidopoulos termina uma passagem de cerca de 15 meses por Vila do Conde, durante a qual, segundo o clube, orientou a equipa principal em 40 jogos oficiais.
Fonte do emblema vila-condense disse à Lusa que a SAD está a ultimar negociações para a contratação do treinador Vasco Seabra, atual treinador do Arouca.
Sotiris Silaidopoulos é o segundo treinador a sair na edição 2026/27
O grego Sotiris Silaidopoulos tornou-se hoje o segundo treinador a ser demitido na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, depois de deixar o comando do Rio Ave.
A cumprir a sua segunda temporada no clube de Vila do Conde, Silaidopoulos deixa o Rio Ave na 16.ª posição da I Liga, com quatro pontos e apenas uma vitória nas primeiras sete jornadas do campeonato.
Em 40 encontros ao serviço do Rio Ave, o grego, de 47 anos, conseguiu apenas nove triunfos, terminando a primeira temporada no 12.º lugar, com 36 pontos, além de ter sido eliminado pelo Sintrense na Taça de Portugal.
Silaidopoulos é o segundo treinador a ser despedido esta temporada, sucedendo a João Gião, que deixou o Nacional após a quarta jornada, numa altura em que o clube madeirense era nono classificado, com quatro pontos.
Depois de Bruno Abreu ter conduzido os insulares interinamente na visita ao Sporting, Alexandre Santos assumiu o comando do Nacional a partir da sexta jornada.
- Mudanças de treinador na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol:
Jornada Clube Sai Entra
4.ª Nacional João Gião Bruno Abreu (interino)
5.ª Nacional Bruno Abreu (interino) Alexandre Santos
7.ª Rio Ave Sotiris Silaidopoulos A definir
Na página oficial do clube na internet "A Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD agradece a Sotiris Silaidopoulos e à sua equipa técnica todo o trabalho, dedicação e profissionalismo demonstrados ao serviço do Rio Ave FC, desejando-lhes os maiores sucessos para o futuro."
Silaidopoulos, de 47 anos, tinha chegado ao Rio Ave em junho de 2025, para a primeira experiência como treinador principal no futebol português, depois de ter integrado a equipa técnica do Olympiacos.
Na primeira temporada em Vila do Conde, o técnico conduziu os rioavistas ao 12.º lugar da I Liga, com 36 pontos, assegurando a permanência no principal escalão.
O treinador grego iniciou a segunda época no comando da equipa, mas deixa o cargo após sete jornadas do campeonato, nas quais o Rio Ave conseguiu apenas uma vitória e um empate, que valem quatro pontos e o 16.º lugar na tabela classificativa.
Silaidopoulos termina uma passagem de cerca de 15 meses por Vila do Conde, durante a qual, segundo o clube, orientou a equipa principal em 40 jogos oficiais.
Fonte do emblema vila-condense disse à Lusa que a SAD está a ultimar negociações para a contratação do treinador Vasco Seabra, atual treinador do Arouca.
Sotiris Silaidopoulos é o segundo treinador a sair na edição 2026/27
O grego Sotiris Silaidopoulos tornou-se hoje o segundo treinador a ser demitido na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, depois de deixar o comando do Rio Ave.
A cumprir a sua segunda temporada no clube de Vila do Conde, Silaidopoulos deixa o Rio Ave na 16.ª posição da I Liga, com quatro pontos e apenas uma vitória nas primeiras sete jornadas do campeonato.
Em 40 encontros ao serviço do Rio Ave, o grego, de 47 anos, conseguiu apenas nove triunfos, terminando a primeira temporada no 12.º lugar, com 36 pontos, além de ter sido eliminado pelo Sintrense na Taça de Portugal.
Silaidopoulos é o segundo treinador a ser despedido esta temporada, sucedendo a João Gião, que deixou o Nacional após a quarta jornada, numa altura em que o clube madeirense era nono classificado, com quatro pontos.
Depois de Bruno Abreu ter conduzido os insulares interinamente na visita ao Sporting, Alexandre Santos assumiu o comando do Nacional a partir da sexta jornada.
- Mudanças de treinador na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol:
Jornada Clube Sai Entra
4.ª Nacional João Gião Bruno Abreu (interino)
5.ª Nacional Bruno Abreu (interino) Alexandre Santos
7.ª Rio Ave Sotiris Silaidopoulos A definir