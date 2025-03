Rio Ave e AFS empatam, sem golos, em jogo particular

Num ensaio muito disputado, e no qual os dois treinadores aproveitaram para testar vários jogadores, as duas equipas não foram eficazes na finalização, fazendo o ‘nulo’ arrastar-se até ao final.



No Rio Ave, o treinador Petit não pôde contar com os internacionais Demir Tiknaz, Brandon Aguilera, Sina, Zoabi, Bakoulas e Kostoulas.



Já no AFS, Rui Ferreira não teve os contributos de John Mercado, Eric Veiga, Gerson Rodrigues e Rodrigo Ribeiro, todos ao serviço das respetivas seleções.



Os vila-condenses aproveitaram o desafio para a preparar o próximo compromisso, para a I Liga, a deslocação ao terreno do Casa Pia, sábado, enquanto os avenses testarem soluções para o embate com o Famalicão, no domingo, também para o principal escalão nacional.