Rio Ave e São João de Ver abrem “quartos” da Taça

A receção dos vila-condenses, que ocupam o 10.º lugar na I Liga, ao sétimo classificado na Série A da Liga 3, dá o pontapé de saída na ronda, com antecedência invulgar em relação aos outros três jogos, um dos quais garantirá a presença inédita de um clube da quarta divisão nas meias-finais.Benfica e Sporting de Braga, segundo e quarto colocados na I Liga, apenas entram em ação em 25, 26 ou 27 de fevereiro, tal como Elvas e Tirsense, ambos do Campeonato de Portugal - um dos quais fará história - e Sporting e Gil Vicente, também num jogo entre primodivisionários.Para a caminhada inédita da equipa de Santa Maria da Feira terá contribuído o facto de não ter defrontado adversários da I Liga, mas os vila-condenses também já podiam ter sido afastados por formações de escalões inferiores, pois só superaram o Atlético após prolongamento e o Alverca no desempate por grandes penalidades.Se nenhum daqueles clubes conseguiu ainda vencer a Taça de Portugal, o Benfica é recordista de títulos, com 26, mas não conquista a prova desde 2017, o que permitiu a aproximação do FC Porto, que já ergueu o troféu 20 vezes, três das quais nas últimas épocas.O Benfica não guarda boas recordações da mais recente visita do Braga ao Estádio da Luz, no primeiro jogo em 2025, vencido pelos minhotos por 2-1, ainda que a equipa treinada por Bruno Lage se tenha desforrado logo a seguir, ao bater a formação "arsenalista" por 3-0, nas meias-finais da Taça da Liga.As "águias" acabaram mesmo por conquistar o troféu, ao vencerem o Sporting na final, no desempate por grandes penalidades, e, caso ultrapassem de novo os bracarenses, terão caminho aberto para a final, uma vez que encontrarão nas meias-finais o vencedor do jogo entre Elvas e Tirsense.Tal como o rival lisboeta, o Sporting, líder destacado da I Liga, também já teve um sério dissabor perante o próximo adversário na Taça, 12.º colocado no escalão principal, e o empate 0-0 em Barcelos, há pouco mais de um mês, resultou mesmo na substituição de João Pereira por Rui Borges no comando técnico dos "leões".





Elvas a brilhar



O sorteio determinou que o quarto escalão nacional estará representado pela primeira vez nas meias-finais, restando saber se a honra caberá ao Elvas, líder da Série C e que causou sensação nos "oitavos" ao eliminar o Vitória de Guimarães, ou ao Tirsense, situado em zona de despromoção na Série A.



Programa dos quartos de final da Taça de Portugal:



- Quinta-feira, 6 fev:



Rio Ave - São João de Ver, 20h45.



- Terça, quarta ou quinta-feira, 25, 26 ou 27 fev:



Elvas (CP) – Tirsense (CP).



Benfica (I) – Sporting de Braga (I).



Gil Vicente (I) – Sporting (I).