Futebol Nacional
Taça de Portugal
Rio Ave eliminado da Taça de Portugal
O Sintrense, do quarto escalão, afastou o Rio Ave da Taça de Portugal ao vencer na receção à formação da I Liga por 3-2, em embate da terceira eliminatória.
Henrique Henriques, aos 39 minutos, e Valdu Té, aos 57 e 60, apontaram os golos do sétimo colocado da Série D do Campeonato de Portugal, depois de Marc Gual inaugurar o marcador, aos 20, e antes de Karem Zoabi fechar as contas, aos 81.
O conjunto de Sintra vai deslocar-se ao reduto do FC Porto na quarta eliminatória, enquanto o Rio Ave é a quinta equipa da I Liga a ‘tombar’ na terceira, depois de Estrela da Amadora, Alverca e Gil Vicente, no sábado, e Moreirense, já hoje.
O conjunto de Sintra vai deslocar-se ao reduto do FC Porto na quarta eliminatória, enquanto o Rio Ave é a quinta equipa da I Liga a ‘tombar’ na terceira, depois de Estrela da Amadora, Alverca e Gil Vicente, no sábado, e Moreirense, já hoje.