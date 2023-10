Rio Ave, Farense, Chaves e Moreirense fora da Taça

A maior surpresa de domingo aconteceu com o Chaves, que caiu perante o Canelas 2010, da Liga 3, no desempate por grandes penalidades (5-3), após o nulo ter persistido no marcador.Em duelos entre emblemas dos campeonatos profissionais, o Rio Ave perdeu por 2-1 no campo do Torreense, enquanto o Farense acabou derrotado na casa do Lank Vilaverdense, por 3-2, ambos da II Liga.No sábado, o Moreirense já tinha protagonizado a primeira queda de uma equipa da I Liga ao perder no campo do Paredes, do Campeonato de Portugal, o quarto escalão, por 2-1.Frente a rivais também do Campeonato de Portugal, num encontro marcado pelo mau tempo no Algarve, que levou mesmo a uma interrupção, o Vitória de Guimarães bateu o Moncarapachense, por 3-1, enquanto o Estoril Praia teve uma curta deslocação ao terreno do Sintrense e goleou por 5-0.Já o Gil Vicente veio a Lisboa vencer o Belenenses, da II Liga, por 2-1, enquanto o Boavista, no último confronto do dia, deixou pelo caminho a Oliveirense, também do segundo escalão, com um triunfo por 3-1.O AVS, que lidera e está em destaque na II Liga, disse adeus por esta época à Taça, com um desaire no campo do Dumiense (1-0), emblema do Campeonato de Portugal.A terceira eliminatória devia ter ficado finalizada, mas o encontro entre Camacha e Famalicão foi adiando para 18 de novembro devido a dificuldades na viagem da equipa da I Liga para a Madeira.O sorteio da quarta eliminatória, cujos jogos estão marcados para o fim de semana de 25 e 26 de novembro, está marcado para quarta-feira.