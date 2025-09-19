Rio Ave - FC Porto abre jornada do regresso de Mourinho a Portugal

O jogo em Vila do Conde coloca frente a frente a única equipa 100% vitoriosa – e já com um triunfo em casa do bicampeão Sporting, por 2-1 – e outra ainda sem qualquer êxito no campeonato, que ocupa o 15.º lugar, primeiro acima da zona vermelha da classificação.



A equipa treinada pelo italiano Francesco Farioli, que estará privado dos lesionados Nehuén Pérez, Alberto Costa e Luuk de Jong, e que tem William Gomes e Martim Fernandes em dúvida, dispõe de três pontos de vantagem sobre Sporting e Moreirense, segundo e terceiro colocados, respetivamente.



Os ‘leões’ recebem a equipa de Moreira de Cónegos na segunda-feira, no encontro de encerramento da ronda, o que poderá ser aproveitado, entre outros, pelo Benfica, quarto posicionado, a dois pontos do rival lisboeta, mas com menos uma partida disputada.



As ‘águias’ deslocam-se no sábado ao estádio do AVS, 17.º e penúltimo classificado, já sob o comando de José Mourinho, que foi apresentado na quinta-feira como novo treinador benfiquista, em substituição de Bruno Lage, despedido após a derrota na receção ao Qarabag, por 3-2, na estreia na Liga dos Campeões.



Programa da 6.ª jornada



Sexta-feira

Rio Ave - FC Porto, 20:15



Sábado

Santa Clara - Alverca, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Nacional - Arouca, 15:30

AVS - Benfica, 18:00

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30



Domingo

Tondela - Estrela da Amadora, 15:30

Gil Vicente - Estoril Praia, 18:00

Casa Pia - Famalicão, 20:30



Segunda-feira

Sporting - Moreirense, 20:15

