Rio Ave - FC Porto abre jornada do regresso de Mourinho a Portugal
O FC Porto visita hoje o Rio Ave, no jogo de abertura da sexta jornada da I Liga, com o objetivo de proteger a vantagem que mantém no topo da classificação.
O jogo em Vila do Conde coloca frente a frente a única equipa 100% vitoriosa – e já com um triunfo em casa do bicampeão Sporting, por 2-1 – e outra ainda sem qualquer êxito no campeonato, que ocupa o 15.º lugar, primeiro acima da zona vermelha da classificação.
A equipa treinada pelo italiano Francesco Farioli, que estará privado dos lesionados Nehuén Pérez, Alberto Costa e Luuk de Jong, e que tem William Gomes e Martim Fernandes em dúvida, dispõe de três pontos de vantagem sobre Sporting e Moreirense, segundo e terceiro colocados, respetivamente.
Os ‘leões’ recebem a equipa de Moreira de Cónegos na segunda-feira, no encontro de encerramento da ronda, o que poderá ser aproveitado, entre outros, pelo Benfica, quarto posicionado, a dois pontos do rival lisboeta, mas com menos uma partida disputada.
As ‘águias’ deslocam-se no sábado ao estádio do AVS, 17.º e penúltimo classificado, já sob o comando de José Mourinho, que foi apresentado na quinta-feira como novo treinador benfiquista, em substituição de Bruno Lage, despedido após a derrota na receção ao Qarabag, por 3-2, na estreia na Liga dos Campeões.
Programa da 6.ª jornada
Sexta-feira
Rio Ave - FC Porto, 20:15
Sábado
Santa Clara - Alverca, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)
Nacional - Arouca, 15:30
AVS - Benfica, 18:00
Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30
Domingo
Tondela - Estrela da Amadora, 15:30
Gil Vicente - Estoril Praia, 18:00
Casa Pia - Famalicão, 20:30
Segunda-feira
Sporting - Moreirense, 20:15
