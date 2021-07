Rio Ave fecha com "tristeza e saudade" ligação com Tarantini

"O fim do ciclo do capitão Tarantini, no Rio Ave, deixa-nos a todos tristes e saudosos pela história escrita em comum e pelo valor humano e profissional", pode ler-se num comunicado divulgado pelo clube vila-condense, ao início da noite.



O jogador, que estava em final de contrato com o emblema da foz do Ave, lamentou durante a tarde, numa reação nas redes sociais, a decisão do clube e, sobretudo, o tempo demorado pelos responsáveis para lhe comunicarem que não fazia parte dos planos para 2021/22.



O Rio Ave justificou-se com a reorganização que o clube atravessa, devido à despromoção à II Liga e à entrada do novo treinador, Luís Freire, que teve a palavra final sobre o futuro de Tarantini no estádio dos Arcos.



"Após o novo treinador entrar em funções, a 29 de Junho, foi-nos transmitido, pelo técnico, que não contava com Tarantini, apresentando o seu projecto e as suas opções", esclareceu o clube de Vila do Conde.



No mesmo comunicado, o Rio Ave adianta que "em conversa pessoal entre o presidente (António Silva Campos) e o jogador, foi perguntado ao atleta o desejo de continuar ou não a jogar, tendo este respondido afirmativamente", e que, "caso contrário, ser-lhe-ia proposta uma função dentro da estrutura do clube".



"A história fala por si e o nome do Tarantini é incontornavelmente um dos marcos mais profundos da vivência deste clube. As conquistas, o exemplo profissional, a postura humana foram e serão sempre um expoente de excelência. Temos orgulho no que foi, e no legado que nos deixa", completou o Rio Ave na publicação.



O jogador confessou, antes, no seu comunicado que após o desfecho da época passada (descida de divisão), manteve "o enorme sentimento e vontade de continuar a ajudar o Rio Ave na sua caminhada de volta ao lugar onde merece competir", mas lamentou que, apesar de estar em final de contrato, o clube só o ter contactado um mês depois do final da época.



"Após sete dias do início da época, o presidente do Rio Ave informou-me da decisão de não fazer parte das escolhas para o plantel. Infelizmente não era este o desfecho esperado e que alguma vez imaginei", desabou Tarantini, num comunicado publicado nas redes sociais.