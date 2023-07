Rio Ave vence A. Viseu com "bis" de Costinha

O lateral direito da equipa nortenha inaugurou o marcador aos 45+3 minutos e, depois de Renato Pantalon ter ampliado a vantagem aos 52, Costinha "bisou", já aos 84, aproveitando a debilidade dos viseenses que ficaram reduzidos a 10 unidades, aos 43 minutos, após expulsão de Nduwarugira.A equipa da foz do Ave mostrou, desde cedo, maiores argumentos, jogando, quase sempre, no meio-campo contrário, e deixando um primeiro aviso por Hernâni.O Académico, mais preocupado com as funções defensivas, tentava responder em contra-ataque, e num par de ocasiões até chegou com perigo junto da baliza local, numa delas com Gautier Ott a forçar Jhonatan a defesa apertada.Mas o maior pendor ofensivo estava do lado do Rio Ave e, depois de Leonardo Ruiz ter cabeceado ao poste, a tarefa dos vila-condenses ficou facilitada com a expulsão de Nduwarugira, que viu dois amarelos num espaço de sete minutos, e deixou o jogo aos 43.O Rio Ave capitalizou essa debilidade nos viseenses ainda antes do intervalo, com Costinha, a desviar de cabeça, um canto, e a inaugurar o marcador já aos 45+3.O arranque da segunda metade voltou a correr de feição para os locais, com Renato Patalon, aos 52 minutos, a desviar para o 2-0, após novo canto, em que o guardião do Académico Gril falhou a interceção.Os viseenses ainda responderam à contrariedade, com sua melhor chance até então, num remate de Gautier Ott, que falhou o alvo por pouco, mas o Rio Ave nunca perdeu o controlo do desafio, e já aos 84 minutos, fechou o resultado, com o 3-0, assinado por Costinha, que ‘bisou’ com um novo desvio de cabeça, após um livre.Na próxima fase da competição, os vila-condenses vão disputar a presença na fase de grupos numa eliminatória no reduto do Arouca.