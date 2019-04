Rio Ave vence Belenenses e sobe ao oitavo lugar provisório da I Liga

Lusa Comentários 20 Abr, 2019, 17:38 | Futebol Nacional

Os golos do avançado Bruno Moreira, aos 20 e 35 minutos, e do defesa croata Borevkovic, aos 48, permitiram aos vila-condenses imporem-se no Estádio Nacional, em Oeiras, e conquistarem o segundo triunfo seguido frente a equipas em melhor posição no campeonato, depois de na ronda anterior terem vencido por 2-1 na receção ao Vitória de Guimarães, sexto classificado.

O Rio Ave ultrapassou no oitavo lugar o Santa Clara, que joga ainda hoje no estádio do campeão FC Porto, passando a totalizar 38 pontos, a dois do Belenenses - sem vencer na I Liga há seis jornadas e que hoje marcou o `golo de honra` pelo defesa francês Sasso, aos 73 minutos - e a sete do Guimarães.