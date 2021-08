Rio Ave vence Varzim em dérbi decidido em momentos cruciais

A formação de Vila do Conde inaugurou o marcador pouco antes do intervalo, com um golo de Gabrielzinho, aos 40 minutos, dilatando o resultado logo após o descanso, com os tentos de Joca (47) e Guga (53), que deram mais tranquilidade à equipa, mesmo quando esta ficou reduzida a 10 elementos, com expulsão de Costinha, pouco depois da hora de jogo.



A partida foi quase sempre disputada a alta rotação, fazendo jus ao estatuto de dérbi entre dois vizinhos e historicamente rivais, que cedo deram mostras de entrega total na disputa dos lances.



Os poveiros até entraram com mais raça, tentado pautar o ritmo do desafio com maior pendor ofensivo, mas não disfarçaram carências na definição final, perante um Rio Ave mais rotinado e experiente.



Gabrielzinho mostrava-se como o mais irrequieto da formação vila-condense e, depois de protagonizar um par de ameaças para a baliza varzinista, conseguiu bater o guarda-redes Ricardo, aos 40 minutos, num rápido contra-ataque desde o meio-campo, a que a defesa da casa não conseguiu reagir.



O tento marcado pouco antes do intervalo encheu de confiança a formação da foz do Ave para a etapa complementar, permitindo-lhe cavar uma vantagem mais confortável em menos de seis minutos.



Logo aos 47, Joca, numa recarga a um remate inicial de Guga, assinou o 2-0 e, aos 53, numa jogada desenhada por Joca e Costinha, foi a vez de Guga aproveitar as debilidades da defesa local para praticamente sentenciar o jogo com o terceiro tento.



O Varzim ainda tentou minimizar os danos na última meia hora, quando o adversário ficou em inferioridade numérica, após expulsão de Costinha, por acumulação de amarelos, aos 64, mas, apesar de ter maior volume de jogo, nunca conseguiu ser verdadeiramente perigoso para beliscar a organização do Rio Ave, que segurou sem grandes dificuldades o 3-0 final.



Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.



Varzim – Rio Ave, 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Gabrielzinho, 40 minutos.



0-2, Joca, 47.



0-3, Guga, 53.



Equipas:



- Varzim: Ricardo, Luís Pinheiro (Rai Ramos, 79), André Micael, Cássio Scheid, João Reis, André Leão, Luís Silva (George Ofusu, 68), Zé Tiago (Nuno Valente, 57), Murilo (Lessinho, 79), Heliardo e Agdon (Tavinho, 57).



(Suplentes: Ismael, Rai Ramos, Nuno Valente, Lessinho, George Ofusu, Tiago Cerveira, Zé Carlos Nathan e Tavinho).



Treinador: António Barbosa.



- Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Aderllan Santos, Hugo Gomes, Sávio (Pedro Amaral, 46), Zimbabwe (Vítor Gomes, 68), Guga, Joca (Rúben Gonçalves, 77), Ukra (Ângelo Menezes, 68), Pedro Mendes e Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 77).



(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo Menezes, Vítor Gomes, Ronan, Pedro Amaral, Zé Manuel, Rúben Gonçalves, Fábio Ronaldo e Aziz).



Treinador: Luís Freire.



Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Costinha (02 e 64), Cássio Scheid (17), Luís Silva (24), Joca (41) e Agdon (44). Cartão Vermelho por acumulação para Costinha (64).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.