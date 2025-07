Robinho reforça Académico de Viseu

O jogador, de 27 anos, é o sexto reforço confirmado na formação orientada por Sérgio Vieira e o primeiro para o setor atacante da equipa, depois das contratações dos defesas Pedro Barcelos (ex-América Mineiro, do Brasil), Tomás Domingos (ex-Marítimo), Rúben Pereira (ex-Penafiel) e Anthony Correia (ex-Vizela) e do médio Rodrigo Guedes (ex-Amarante).



Robinho, que passou pela formação do Sporting, alinhou já como sénior pelo Linda-a-Velha, Sacavenense e B SAD, tendo nas últimas cinco épocas defendido as cores do Penafiel, no qual cumpriu mais de 130 jogos com a camisola dos durienses.



“Este é um projeto do qual estava a necessitar para poder dar o salto, tanto eu como o Académico”, declarou à comunicação do clube viseense, deixando a garantia de que vai fazer tudo para ajudar os seus companheiros.



O plantel do Académico de Viseu continua a cumprir o plano de pré-época, que inclui nove partidas de preparação, a primeira das quais em 12 de julho, frente à formação da Lusitânia de Lourosa, este ano promovida à II Liga.