Rodrigo Alonso é o primeiro reforço oficial do Moreirense para a época 2025/26

Oriundo dos espanhóis do Villarreal, o jogador de 21 anos assinou um contrato válido por três épocas, até junho de 2028, confirmou à Lusa fonte oficial do emblema da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.



Formado no clube da Comunidade Valenciana, Rodrigo Alonso jogou, por empréstimo, nos espanhóis do Albacete, durante a época 2022/23, antes de cumprir 66 jogos oficiais em duas épocas pela equipa B do Villarreal, uma na II Liga espanhola, em 2023/24, e a mais recente no Grupo 2 do terceiro escalão.



Confirmada a transferência para o 10.º classificado da I Liga portuguesa na época 2024/25, o médio agradeceu ao Villarreal, emblema ao qual esteve ligado nos últimos 15 anos, por "todas as experiências", desde "o dia a dia na Cidade Desportiva até aos momentos inolvidáveis da estreia como profissional", numa mensagem publicada na rede social Instagram.