Rodrigo Alonso pára seis semanas no Moreirense após operação ao joelho esquerdo

Suplente utilizado nos triunfos nas duas primeiras jornadas, perante Alverca (2-1) e Santa Clara (1-0), o futebolista espanhol falhou a receção ao vizinho Vitória de Guimarães (triunfo por 2-0), no sábado, após contrair uma lesão no menisco do joelho esquerdo, que desencadeou a cirurgia.



Caso se confirme o tempo estimado de paragem, o jogador, de 22 anos, contratado aos espanhóis do Villarreal no mercado de transferências em curso, vai falhar os encontros com Gil Vicente, na sexta-feira, Rio Ave, Sporting, Casa Pia e Nacional, entre a quarta e a oitava jornadas do campeonato.



Formado no clube da Comunidade Valenciana, Rodrigo Alonso jogou, por empréstimo, nos espanhóis do Albacete, durante a época 2022/23, e duas temporadas na equipa B do Villarreal, antes de ingressar no clube da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.



