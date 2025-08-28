Rodrigo Alonso pára seis semanas no Moreirense após operação ao joelho esquerdo
O médio Rodrigo Alonso vai estar ausente da competição por cerca de seis semanas, após ter sido operado ao joelho esquerdo na quarta-feira, adiantou hoje à Lusa fonte oficial do Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol.
Suplente utilizado nos triunfos nas duas primeiras jornadas, perante Alverca (2-1) e Santa Clara (1-0), o futebolista espanhol falhou a receção ao vizinho Vitória de Guimarães (triunfo por 2-0), no sábado, após contrair uma lesão no menisco do joelho esquerdo, que desencadeou a cirurgia.
Caso se confirme o tempo estimado de paragem, o jogador, de 22 anos, contratado aos espanhóis do Villarreal no mercado de transferências em curso, vai falhar os encontros com Gil Vicente, na sexta-feira, Rio Ave, Sporting, Casa Pia e Nacional, entre a quarta e a oitava jornadas do campeonato.
Formado no clube da Comunidade Valenciana, Rodrigo Alonso jogou, por empréstimo, nos espanhóis do Albacete, durante a época 2022/23, e duas temporadas na equipa B do Villarreal, antes de ingressar no clube da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.
