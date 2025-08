Rodrigo Beirão é reforço do Vizela para a defesa

Internacional sub-20 por Portugal, Rodrigo Beirão representou os bracarenses durante seis épocas, com passagem por vários escalões de formação e mais de 50 jogos pela equipa B. Agora, dá o salto para um novo desafio competitivo, com o objetivo de se afirmar ao mais alto nível com a camisola vizelense.



“O FC Vizela é um passo em frente na minha carreira. Estive muito tempo no Braga e sinto que estava na hora de elevar o nível, passar para outro patamar. Quando surgiu esta proposta nem pensei… Estou muito contente por estar aqui”, afirmou o jogador, citado pelos meios oficiais do clube.



O defesa-central de 22 anos mostrou-se motivado com o projeto do Vizela e elogiou o desempenho da equipa na segunda metade da última temporada, em que os vizelenses estiveram muito perto de garantir o regresso à I Liga.



“É uma equipa que jogava muito bem na última época, na segunda volta não perdeu nenhum jogo, quase subiu de divisão, e esta temporada continuamos a ter uma excelente equipa. Este é um projeto muito aliciante para mim”, destacou.



Rodrigo Beirão descreve-se como um jogador “agressivo, inteligente e que gosta de ter a bola”, garantindo que está preparado para contribuir para os objetivos da equipa. “O importante é que sou mais um para ajudar o FC Vizela a cumprir os seus objetivos, que passam pela subida de divisão”, concluiu o novo reforço vizelense, que vai utilizar a camisola número 26.