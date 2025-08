Rodrigo Mendes deixa Torino e reforça Santa Clara

“Era um passo importante para mim voltar a Portugal e ter uma nova experiência no futebol sénior. O CD Santa Clara é um clube que oferece estabilidade e, acima de tudo, tem um projeto de futuro que interessa a qualquer jovem atleta”, afirmou o jogador, citado num comunicado.



O central português de 20 anos, que assinou um contrato de três épocas, representava o Torino desde a época 2023/24, depois de já ter passado por Portugal, nomeadamente pelas camadas jovens de Belenenses, Cova da Piedade e Almada.



“Venho para aprender, mas também para ser mais uma opção para o mister, quando for chamado. Estou determinado em ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos e ansioso por representar os Açores”, adiantou Rodrigo Mendes.



Os açorianos, até ao momento, asseguraram a contratação de nove reforços: Lara, Brenner, Carter, Ageu e Miguel Pires (todos ex-Alverca), Paulo Victor (ex-Farense), Henrique Pereira (ao Benfica B), Elias Manoel (que representava os brasileiros do Botafogo) e agora Rodrigo Mendes.



O Santa Clara vai defrontar o Larne na quinta-feira, na Irlanda do Norte, para a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, um jogo que acontece três dias antes da estreia para o campeonato, com a deslocação ao terreno do Famalicão, no domingo, às 16:00.