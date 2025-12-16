Rodrigo Pinheiro promete Famalicão ambicioso no Dragão para a Taça de Portugal

"A expectativa é grande, nós temos muita ambição na Taça, que é uma competição muito bonita, a mais bonita se calhar do futebol português. Vamos com tudo para poder sair com a eliminatória para o nosso lado”, afirmou o jogador, em declarações divulgadas pelo clube.



Rodrigo Pinheiro reconheceu que o contexto do jogo é especial, mas garantiu que, para os minhotos, "é igual jogar com o Estoril como jogar com o FC Porto agora", sendo que o objetivo "é ganhar".



Sobre o anterior duelo entre as duas equipas, para o campeonato, no início de novembro, o lateral considerou que a equipa retirou ensinamentos importantes dessa derrota em casa, por 1-0.



“Nesse jogo aprendemos muito. Se calhar, aprende-se mais quando perdemos. Acho que estaremos preparados para neste jogo dar uma resposta e podermos ser felizes desta vez”, disse, antecipando o encontro com os 'dragões': "É uma equipa muito forte e vai ser muito difícil, mas acho que o nosso coletivo também é muito forte. Pode ser um dos fatores que nos leve à próxima fase".



Rodrigo Pinheiro salientou que o Famalicão tudo fará "para conseguir passar esta eliminatória", para, depois, "pensar jogo a jogo" rumo ao Jamor.



O Famalicão desloca-se na quinta-feira ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto, em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal, que será arbitrada por António Nobre, da associação de Leiria.

